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SteamOS будет доступна на большем количестве устройств

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.08.2024
6 Просмотров 0
SteamOS будет доступна на большем количестве устройств

Valve активизировала усилия по интеграции своей операционной системы SteamOS на различные устройства, что подтверждается последними изменениями в бета-версии операционной системы 3.6.9. Несмотря на наличие множества альтернативных портативных игровых устройств на рынке, большинство из них работают на Windows или Android, а не на SteamOS, которая оптимизирована специально для игровых потребностей.

Valve чётко выразила свои намерения по расширению поддержки SteamOS на широкий спектр устройств. Ранее, из-за занятости разработкой нового поколения Steam Deck, эти планы пришлось отложить. Тем не менее, обновление операционной системы 3.6.9 указывает на возможные изменения в этом направлении. В логе обновлений упоминается «Добавлена поддержка дополнительных ключей ROG Ally», что может свидетельствовать о планах Valve по адаптации SteamOS для использования на данной консоли.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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