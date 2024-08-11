SteamOS будет доступна на большем количестве устройств

Valve активизировала усилия по интеграции своей операционной системы SteamOS на различные устройства, что подтверждается последними изменениями в бета-версии операционной системы 3.6.9. Несмотря на наличие множества альтернативных портативных игровых устройств на рынке, большинство из них работают на Windows или Android, а не на SteamOS, которая оптимизирована специально для игровых потребностей.

Valve чётко выразила свои намерения по расширению поддержки SteamOS на широкий спектр устройств. Ранее, из-за занятости разработкой нового поколения Steam Deck, эти планы пришлось отложить. Тем не менее, обновление операционной системы 3.6.9 указывает на возможные изменения в этом направлении. В логе обновлений упоминается «Добавлена поддержка дополнительных ключей ROG Ally», что может свидетельствовать о планах Valve по адаптации SteamOS для использования на данной консоли.

Источник — ithome.com