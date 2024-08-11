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Red Magic готовит вторую версию своего игрового планшета

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.08.2024
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Red Magic готовит вторую версию своего игрового планшета

Компания Red Magic, известная решениями в области игровых гаджетов, недавно представила новый игровой смартфон Red Magic 9S Pro, работающий на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 3 Leading. Судя по всему, компания планирует аналогичное обновление и для своего игрового планшета. Согласно информации от инсайдера Digital Chat Station, Red Magic разрабатывает второе поколение своего игрового планшета, который также будет оснащён чипом Snapdragon 8 Gen 3 Leading.

Digital Chat Station о Red Magic

Ожидается, что новый планшет будет представлен в конце августа 2024 года. В отличие от текущего тренда на планшеты с крупными экранами, следующее поколение игрового планшета, скорее всего, получит экран меньшего размера. Для справки, первое поколение было выпущено в июле 2023 года и обладало 12,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2,5K и частотой обновления 144 Гц. Ожидается, что новый планшет сохранит плоский и угловатый дизайн.

Хотя больше деталей о планшете пока не раскрыто, можно предположить, что он будет оборудован продвинутой системой охлаждения, ёмкой батареей и поддержкой быстрой зарядки. В качестве примера, первое поколение планшета имело аккумулятор на 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Кроме того, Red Magic готовит к глобальному релизу свой игровой ноутбук Titan 16 Pro, который, вероятно, станет международной версией Red Magic Gaming Laptop 16 Pro, ранее доступного только в Китае. Ноутбук оснащён 16-дюймовым 2,5K дисплеем с частотой обновления 240 Гц, аудиосистемой Harman Kardon и 1080p ИК-камерой. Он работает на процессоре Intel Core i9 14-го поколения с графикой NVIDIA GeForce RTX 4060/4070.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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