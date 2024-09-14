Vivo X200 Pro: ожидаемые характеристики и производительность

Компания Vivo готовит к запуску новый флагман X200 Pro в своей серии смартфонов — X200, который будет представлен 14 октября в Китае. Недавно три предполагаемые модели этой серии (V2419A, V2405A и V2415A) были замечены в базе данных китайской сертификации 3C, что подтверждает поддержку ими технологии быстрой зарядки на 90 Вт.

Согласно предположениям, модель V2405A представляет собой базовый вариант X200. Статус модели V2415A остаётся туманным — возможно, это будет уменьшенная версия «Mini» или улучшенная версия «Plus». Модель V2419A, по всей видимости, является премиальным вариантом X200 Pro.

Дополнительные сведения о X200 Pro были обнаружены на платформе бенчмаркинга Geekbench. Ожидается, что X200 Pro будет работать на новейшем чипсете Dimensity 9400 от MediaTek и оснащен 16 ГБ оперативной памяти. Однако результаты тестов Geekbench показали неожиданно низкие показатели производительности, что вызывает вопросы к их точности.

Что касается технических характеристик, базовая модель Vivo X200, по предварительным данным, получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5K. Основная камера будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony, перископическим объективом с трехкратным зумом и сверхширокоугольным объективом. Аккумулятор устройства предполагается на 5500 мАч или 5600 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки.

Vivo X200 Pro, вероятно, получит изогнутый дисплей с аналогичным разрешением и частотой обновления. В ее арсенале будет 200-мегапиксельный перископический телеобъектив, 50-мегапиксельный основной и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчики. Про-модель может также похвастаться увеличенной до 6000 мАч батареей, защитой от воды (IP68 или IP69) и усовершенствованным тактильным откликом.

Ожидается, что мини- или плюс-варианты также будут иметь дисплей с разрешением 1,5K, 70-миллиметровую перископическую телеобъективную камеру с трехкратным оптическим зумом и аккумулятор на 5500 мАч или 5600 мАч.

Источник — gizmochina.com