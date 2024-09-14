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Чип A18 Pro на 18 процентов быстрее прошлогоднего A17 Pro

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.09.2024
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Apple сохранила одинаковое количество ядер CPU и GPU в своих процессорах A18 Pro и A17 Pro. Однако новый чип, эксклюзивно используемый в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, показывает улучшенную производительность по сравнению с предыдущими моделями.

Согласно тестам, новый чип на 18% превосходит A17 Pro, что является значительным приростом для устройств, разделённых всего одним годом выпуска. В тестах на производительность графического процессора (GPU), известных как Metal, A18 Pro показывает результаты, сопоставимые с чипом M1. Например, в этих тестах M1 набрал 32 532 балла, тогда как A18 Pro достиг 32 997 баллов.

A17 Pro был особенным чипом от Apple, представившим ядра для трассировки лучей, и в этой области A18 Pro продемонстрировал увеличение производительности в два раза.

Теперь предстоит увидеть, как эти улучшения производительности повлияют на игровой опыт. Мы были искренне удивлены, увидев, насколько хорошо игры уровня AAA работают на iPhone 15 Pro и iPhone 15 с чипом A17 Pro.

Источник — wccftech.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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