Чип A18 Pro на 18 процентов быстрее прошлогоднего A17 Pro

Apple сохранила одинаковое количество ядер CPU и GPU в своих процессорах A18 Pro и A17 Pro. Однако новый чип, эксклюзивно используемый в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, показывает улучшенную производительность по сравнению с предыдущими моделями.

Согласно тестам, новый чип на 18% превосходит A17 Pro, что является значительным приростом для устройств, разделённых всего одним годом выпуска. В тестах на производительность графического процессора (GPU), известных как Metal, A18 Pro показывает результаты, сопоставимые с чипом M1. Например, в этих тестах M1 набрал 32 532 балла, тогда как A18 Pro достиг 32 997 баллов.

A17 Pro был особенным чипом от Apple, представившим ядра для трассировки лучей, и в этой области A18 Pro продемонстрировал увеличение производительности в два раза.

Теперь предстоит увидеть, как эти улучшения производительности повлияют на игровой опыт. Мы были искренне удивлены, увидев, насколько хорошо игры уровня AAA работают на iPhone 15 Pro и iPhone 15 с чипом A17 Pro.

Источник — wccftech.com