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Часы Huawei Watch GT 5 смогут быстро проверить здоровье пользователя

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.09.2024
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Часы Huawei Watch GT 5 смогут быстро проверить здоровье пользователя

Huawei готовится представить свои новые умные часы из серии Watch GT 5, выход которых намечен на 19 сентября 2024 года. Это событие следует за недавним анонсом революционного смартфона Mate XT, который отличается своей уникальной тройной складывающейся конструкцией.

Информационный портал SpillSomeBeans получил изображения и ключевые особенности будущего продукта Huawei — Watch GT 5. Новые модели часов представлены в двух размерных вариантах: 41 мм и 46 мм. Они сохраняют стилистику прошлогодней линейки, добавляя при этом новые функциональные элементы. Обе версии оснащены вращающимся элементом управления и дополнительной программируемой кнопкой. 41-миллиметровая модель предложена в цветах Jana Blue и Jana Gold, тогда как 46-миллиметровый вариант пока представлен только в классическом черном цвете.

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Huawei Watch GT 5 изображение 5
Huawei Watch GT 5 изображение 6

Согласно утечке, часы имеют металлический бортик, корпус из нержавеющей стали и обеспечивают водонепроницаемость на уровне 5 АТМ. Размер дисплея составляет 1,32 дюйма для модели 41 мм и 1,43 дюйма для версии 46 мм, оба экрана выполнены по технологии AMOLED. Продолжительность работы от аккумулятора оценивается в 7 дней для меньшей модели и до 14 дней для более крупной.

Huawei Watch GT 5, как ожидается, получат улучшенную систему мониторинга здоровья TruSense, которая была представлена компанией в прошлом месяце. Эта система обещает более точные и оперативные данные о здоровье пользователя, позволяя мониторить такие важные показатели, как частота пульса, уровень кислорода в крови (SpO2) и температура тела.

Huawei TrueSense

Функция Health Glance, также упомянутая в утечке, проведёт быстрый обзор здоровья пользователя, всего за 60 секунд, с возможностью просмотра более 10 показателей, включая ЭКГ, артериальное давление, уровень стресса и риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Health Glance

Для любителей спорта и активного образа жизни часы поддерживают более 100 спортивных режимов, они также оснащены встроенной системой навигации (GPS, GNSS).

Информация о стоимости Huawei Watch GT 5 пока не разглашается, однако по предварительным данным цена может составить около 277 долларов.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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