Huawei представила уникальный смартфон Mate XT Ultimate, который является первым в мире телефоном с тройным складыванием. Несмотря на такую инновационную конструкцию, устройство удивительно тонкое – его толщина в сложенном виде составляет всего 12,8 мм, что почти сравнимо с толщиной Galaxy Z Fold6 от Samsung (12,1 мм). Сравнение на фотографии, опубликованной в Reddit, показывает минимальную разницу в толщине между двумя устройствами.

Mate XT имеет впечатляющий 10,2-дюймовый экран, тогда как складной дисплей Fold6 предлагает 7,6 дюймов. Это значительное преимущество в размере экрана делает новинку от Huawei особенно привлекательной.

В интернет-дискуссиях поклонники Samsung часто отмечают, что компания уделяет большое внимание прочности и долговечности своих складных устройств. Они напоминают, что с момента выпуска оригинального Galaxy Fold в 2019 году корейский производитель сосредоточился на усовершенствовании своих технологий. В то же время другие пользователи утверждают, что дизайн складных смартфонов Samsung не претерпевал значительных изменений на протяжении нескольких лет, и что улучшения, которые вносятся ежегодно, являются лишь мелкими шагами в решении проблем, созданных самим производителем.

Тем временем, китайские бренды, такие как Huawei с его тройным складыванием и Honor с моделью Magic V3, демонстрируют значительные инновации в области складных смартфонов. Они вносят свежие идеи и предлагают новые решения, что делает их важными игроками на рынке современных мобильных технологий.