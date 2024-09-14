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Huawei Mate XT сложенный в трое рядом с Galaxy Z Fold 6. Кто тоньше?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.09.2024
8 Просмотров 0
Huawei Mate XT сложенный в трое рядом с Galaxy Z Fold 6. Кто тоньше?

Huawei представила уникальный смартфон Mate XT Ultimate, который является первым в мире телефоном с тройным складыванием. Несмотря на такую инновационную конструкцию, устройство удивительно тонкое – его толщина в сложенном виде составляет всего 12,8 мм, что почти сравнимо с толщиной Galaxy Z Fold6 от Samsung (12,1 мм). Сравнение на фотографии, опубликованной в Reddit, показывает минимальную разницу в толщине между двумя устройствами.

Mate XT имеет впечатляющий 10,2-дюймовый экран, тогда как складной дисплей Fold6 предлагает 7,6 дюймов. Это значительное преимущество в размере экрана делает новинку от Huawei особенно привлекательной.

В интернет-дискуссиях поклонники Samsung часто отмечают, что компания уделяет большое внимание прочности и долговечности своих складных устройств. Они напоминают, что с момента выпуска оригинального Galaxy Fold в 2019 году корейский производитель сосредоточился на усовершенствовании своих технологий. В то же время другие пользователи утверждают, что дизайн складных смартфонов Samsung не претерпевал значительных изменений на протяжении нескольких лет, и что улучшения, которые вносятся ежегодно, являются лишь мелкими шагами в решении проблем, созданных самим производителем.

Тем временем, китайские бренды, такие как Huawei с его тройным складыванием и Honor с моделью Magic V3, демонстрируют значительные инновации в области складных смартфонов. Они вносят свежие идеи и предлагают новые решения, что делает их важными игроками на рынке современных мобильных технологий.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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