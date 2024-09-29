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Vivo X200 получит плоский экран с тонкими рамками

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.09.2024
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Vivo X200 получит плоский экран с тонкими рамками

Продуктовый менеджер Vivo, Хан Боксяо, недавно представил в сети фото, на котором был запечатлён задний вид смартфона X200. Он также поделился через свою страницу в Weibo новым снимком, раскрывающим переднюю часть устройства X200. На представленном фото слева находится Vivo X100, а справа – ожидаемая новинка X200.

Снимок выделяет ультратонкие рамки X200 и его новый дизайн с микро-квадро изгибами. Такой дизайн сочетает в себе преимущества как плоских, так и изогнутых дисплеев, создавая стильный и роскошный внешний вид.

X200 с плоскими краями обещает улучшенное удобство захвата. Рядом с X100 модель X200 кажется более статусной и привлекательной. Хан Боксяо особенно отметил, что новинка предлагает исключительное тактильное впечатление. Слухи говорят, что X200 будет доступен в цветовой палитре, включая сапфирово-синий, лунно-белый, титановый и полуночно-черный.

Тыльная сторона X200 украшена тонкими волнами, которые меняют свое восприятие в зависимости от угла обзора и освещения. Кроме привлекательного внешнего вида, Vivo X200 также обещает высокие показатели в области фотографии. Ранее Боксяо поделился примером снимка, сделанного X200 при слабом освещении, демонстрируя его способность к чёткой и детализированной ночной съёмке без эффекта световых бликов или переэкспозиции.

Сообщается, что X200 будет оснащён 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX921 с оптической стабилизацией изображения (OIS), 50-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом Samsung JN1 и 50-мегапиксельной перископической телеобъективной камерой с трехкратным оптическим зумом. Смартфон также получит процессор Dimensity 9400, 16 ГБ оперативной памяти, внутренняя память на 1 ТБ, аккумулятор на 5700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и Android 14 с фирменной оболочкой OriginOS 15.

Ожидается, что продажи X200 начнутся 14 октября одновременно с другими моделями линейки, включая Vivo X200 Pro, Vivo X200 Pro Mini и Vivo X200 Pro Satellite Communication Version.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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