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Samsung Galaxy S25 Ultra будет выпущен в версиях с 12 ГБ и 16 ГБ ОЗУ

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.09.2024
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Samsung Galaxy S25 Ultra будет выпущен в версиях с 12 ГБ и 16 ГБ ОЗУ

В начале следующего года ожидается, что Samsung представит новую серию смартфонов Galaxy S25, которая будет конкурировать с линейкой iPhone 16 от Apple. Вершина этой серии, Galaxy S25 Ultra, обещает стать флагманом корейской компании. Важной особенностью устройств является увеличенный объем оперативной памяти, который необходим для работы, растущего в популярности, генеративного ИИ.

По информации от известного инсайдера Ice Universe, Galaxy S25 Ultra получит 16 ГБ оперативной памяти, что является значительным улучшением по сравнению с 12 ГБ ОЗУ, присущими предыдущим флагманским моделям Samsung. Это усовершенствование критически важно для поддержки встроенных ИИ-функций.

По мере того как компании, такие как Samsung, отходят от использования облачных ИИ-сервисов в пользу более быстрых и автономных решений, важность улучшения характеристик устройств возрастает. Недавняя утечка данных Geekbench 6 свидетельствует о том, что будет доступна версия Galaxy S25 Ultra с 12 ГБ ОЗУ, но даже эта модель будет оснащена новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 с высокопроизводительными ядрами.

Согласно слухам о характеристиках прототипа S25 Ultra, базовая модель предложит 256 ГБ внутренней памяти, в то время как варианты с 16 ГБ ОЗУ будут иметь на выбор 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти.

Пользователей также порадует обновлённый дизайн Galaxy S25 Ultra с более мягкими и закруглёнными углами, в отличие от более резких контуров предшественников, напоминая внешний вид Galaxy Note 7.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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