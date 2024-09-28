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Nintendo Switch 2: магнитные Joycon и обновлённый аналоговый джойстик

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.09.2024
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Nintendo Switch 2 магнитные Joycon и обновлённый аналоговый джойстик

В марте или апреле 2025 года ожидается релиз новой портативной игровой консоли Switch 2 от Nintendo. Устройство находится на финишной прямой своего создания. Об этом сообщил Рубен Меркадо, главный директор компании Blade, занимающейся производством аксессуаров для Switch, в интервью радиопрограмме Vandal Radio.

Меркадо выделил несколько ключевых нововведений в Nintendo Switch 2, включая магнитные Joycon, которые обеспечат надёжное соединение и упростят процесс отсоединения. Также в консоли будет представлен обновлённый аналоговый джойстик, что не только исправит проблемы износа, характерные для предшественника, но и повысит прочность и точность управления.

Благодаря этим усовершенствованиям геймерам обещают обновлённый и улучшенный игровой процесс. Такие изменения могут расширить рынок для Nintendo, укрепить верность фанатов Switch и привлечь новую аудиторию, укрепляя позиции компании в сегменте стационарных и портативных игровых систем.

Ожидается, что Switch 2 получит 8-дюймовый экран, что немного больше, чем экран оригинального Switch. Интересный факт, выявленный в прошивке Switch версии 18.0.0, указывает на возможность обратной совместимости нового поколения консоли, что позволит запускать игры разных поколений и обеспечит защиту игрового контента от нелегального распространения.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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