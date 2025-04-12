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Vivo раскрыла характеристики ультрафотофлагмана X200 Ultra

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.04.2025
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Vivo раскрыла характеристики ультрафотофлагмана X200 Ultra

Компания Vivo готовится представить свой самый продвинутый смартфон года – Vivo X200 Ultra. Он официально выйдет 21 апреля. Этот телефон создан для любителей мобильной фотографии. И сейчас, все указывает на то, что он станет настоящим прорывом в этой области.

Главная фишка – камеры

Как и ожидалось, Vivo X200 Ultra делает ставку на фотовозможности. Главным компонентом является 200-мегапиксельная перископическая камера с уникальным съемным 200-миллиметровым супертелеобъективом. Это позволит делать невероятно детализированные и качественные снимки даже на большом расстоянии.

Что еще известно о Vivo X200 Ultra?

Vivo уже поделилась некоторыми деталями, а теперь раскрывает еще больше информации о том, чего нам стоит ожидать от этого флагмана:

характеристики Vivo X200 Ultra
  • Мощный процессор. Vivo подтвердила, что X200 Ultra будет работать на базе новейшего чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Этот процессор обеспечит высокую производительность и скорость работы даже в самых требовательных приложениях.
  • Собственные чипы для обработки изображений. Для улучшения качества фотографий и видео, Vivo использует свои фирменные чипы VS1 и V3+ для предварительной и последующей обработки.
  • Премиальный дисплей. На передней панели смартфона расположен 2K дисплей Zeiss Master Color с технологией круговой поляризации света, которая снижает нагрузку на глаза. Ожидается, что диагональ экрана составит 6,82 дюйма.
  • Надежная защита. Экран защищен прочным стеклом Armous Glass. Для разблокировки устройства используется ультразвуковой 3D-датчик отпечатков пальцев.
  • Аккумулятор и зарядка. X200 Ultra оснащен емким аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 40 Вт. Также реализована поддержка обходной зарядки, которая направляет питание напрямую на компоненты телефона, минуя аккумулятор, что позволяет снизить нагрев во время игр и других ресурсоемких задач.
  • Тонкий корпус. Несмотря на мощную начинку и большой аккумулятор, толщина корпуса составляет всего 8,69 мм.
  • Дизайн и цвета. X200 Ultra будет доступен в трех цветах: красном, черном и серебристом. Серебристая версия имеет стильный полосатый дизайн на задней панели для лучшего сцепления.
  • Защита от воды и расширенные возможности. Телефон обладает водонепроницаемостью по стандартам IP68/69 и поддерживает китайскую службу коротких сообщений Beidou-3 в топовых конфигурациях.

Vivo представит целую линейку новинок

На презентации 21 апреля Vivo представит не только X200 Ultra, но и другие интересные продукты, включая более доступный флагман X200s, два планшета и смарт-часы.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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