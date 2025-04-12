ByteDance (владелец TikTok) разрабатывает умные очки

Компания ByteDance, известная своими приложениями TikTok и Douyin, присоединилась к гонке за создание умных очков с искусственным интеллектом (ИИ). По сообщениям, ByteDance активно разрабатывает такие очки, нанимая инженеров с опытом проектирования оборудования и взаимодействуя с поставщиками для определения ключевых функций, характеристик и цены устройства.

Пока детали о технических характеристиках очков ByteDance не разглашаются, но известно, что компания стремится к созданию устройства, способного захватывать высококачественные изображения и видео при низком энергопотреблении.

Китайские технологические гиганты стремятся к рынку умных очков с ИИ

ByteDance – не единственная китайская технологическая компания, проявляющая интерес к умным очкам с ИИ. Многие другие крупные игроки также изучают возможности в этой области:

Xiaomi: Планирует выпустить новое поколение умных очков с ИИ во втором квартале 2025 года. Компания сотрудничает с Goertek и ожидает, что объём поставок превысит 300 000 единиц. Об этом сообщил сам Лэй Цзюнь.

Планирует выпустить новое поколение умных очков с ИИ во втором квартале 2025 года. Компания сотрудничает с Goertek и ожидает, что объём поставок превысит 300 000 единиц. Об этом сообщил сам Лэй Цзюнь. OPPO, vivo, Huawei и Tencent: Эти компании также оценивают перспективы разработки умных очков с ИИ.

Драйверы развития рынка умных очков с ИИ в Китае

Успех Meta* Ray-Ban (умные очки, разработанные компанией Meta* в сотрудничестве с Ray-Ban) стал важным фактором, стимулирующим интерес китайских компаний к этому рынку. Meta* Ray-Ban доказали, что существует спрос на умные очки, интегрированные с ИИ. Аналитики отрасли отмечают два основных драйвера развития этого рынка в Китае:

Успех Meta* Ray-Ban: Они продемонстрировали жизнеспособность концепции умных очков с ИИ и подогрели интерес к этому рынку. Ограничения Meta* Ray-Ban в Китае: Функции ИИ Meta* Ray-Ban недоступны в Китае из-за регуляторных ограничений. Это создает нишу для местных компаний, стремящихся предложить аналогичные, но адаптированные для китайского рынка, решения. Как выразился один из инсайдеров отрасли: «Все надеются стать китайским Meta* Ray-Ban».

*Meta признана экстремисткой организацией на территории РФ.

Источник — theinformation