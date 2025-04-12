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Наушники и гарнитурыЭлектроника и техника

ASUS представила ROG Prism 2 Moonlight White — новые игровые наушники

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.04.2025
6 Просмотров 0
ASUS представила ROG Prism 2 Moonlight White - новые игровые наушники

На конференции ROG DAY, посвященной новым продуктам, компания ASUS представила свои новейшие игровые наушники ROG Prism 2 Moonlight White. Эти наушники сочетают в себе стильный дизайн и передовые технологии, предлагая геймерам превосходное качество звука и комфорт.

Особенности и характеристики

  • Цветовая гамма: Элегантное сочетание белого и серого цветов.
  • RGB-подсветка: Настраиваемая RGB-подсветка с возможностью синхронизации.
  • Вес: 318 граммов.
  • Динамики: 50-миллиметровые динамические блоки для мощного и объемного звука.
  • Микрофон: Встроенный 10-миллиметровый широкополосный микрофон для четкой голосовой связи.
  • Беспроводная технология: Поддержка технологии беспроводной передачи звука DualFlow.
  • Режимы подключения: Поддерживают три режима подключения (вероятно, Bluetooth, 2.4GHz беспроводное и проводное соединение — это предположение, поскольку в оригинальном тексте это не указано).
  • Цена: 1399 юаней.
ROG Prism 2 Moonlight White

Для кого предназначены ROG Prism 2 Moonlight White?

Как утверждает компания, эти наушники идеально подойдут геймерам, которые ценят не только качество звука и комфорт, но и стильный внешний вид. Благодаря трехрежимному подключению и беспроводной технологии DualFlow, новые игровые наушники обеспечивают гибкость и удобство использования в любой ситуации.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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