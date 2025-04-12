ASUS представила ROG Prism 2 Moonlight White — новые игровые наушники

На конференции ROG DAY, посвященной новым продуктам, компания ASUS представила свои новейшие игровые наушники ROG Prism 2 Moonlight White. Эти наушники сочетают в себе стильный дизайн и передовые технологии, предлагая геймерам превосходное качество звука и комфорт.

Особенности и характеристики

Цветовая гамма: Элегантное сочетание белого и серого цветов.

Элегантное сочетание белого и серого цветов. RGB-подсветка: Настраиваемая RGB-подсветка с возможностью синхронизации.

Настраиваемая RGB-подсветка с возможностью синхронизации. Вес: 318 граммов.

318 граммов. Динамики: 50-миллиметровые динамические блоки для мощного и объемного звука.

50-миллиметровые динамические блоки для мощного и объемного звука. Микрофон: Встроенный 10-миллиметровый широкополосный микрофон для четкой голосовой связи.

Встроенный 10-миллиметровый широкополосный микрофон для четкой голосовой связи. Беспроводная технология: Поддержка технологии беспроводной передачи звука DualFlow.

Поддержка технологии беспроводной передачи звука DualFlow. Режимы подключения: Поддерживают три режима подключения (вероятно, Bluetooth, 2.4GHz беспроводное и проводное соединение — это предположение, поскольку в оригинальном тексте это не указано).

Поддерживают три режима подключения (вероятно, Bluetooth, 2.4GHz беспроводное и проводное соединение — это предположение, поскольку в оригинальном тексте это не указано). Цена: 1399 юаней.

Для кого предназначены ROG Prism 2 Moonlight White?

Как утверждает компания, эти наушники идеально подойдут геймерам, которые ценят не только качество звука и комфорт, но и стильный внешний вид. Благодаря трехрежимному подключению и беспроводной технологии DualFlow, новые игровые наушники обеспечивают гибкость и удобство использования в любой ситуации.