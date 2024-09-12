Vivo представит новые смартфоны X200 и X200 Pro 14 октября

Дата запуска и место проведения. Компания Vivo официально заявила о предстоящем выпуске смартфонов серии X200. Презентация пройдёт 14 октября в Пекине, Китай.

Особенности серии. Серия X200 предположительно будет включает в себя модели Vivo X200 и X200 Pro, обе оснащены последним чипсетом Dimensity 9400 от MediaTek, по сравнению с Dimensity 9300 в предыдущей серии X100.

Рост популярности Vivo. Vivo наблюдает усиление своих позиций на рынке премиальных смартфонов в Китае благодаря переходу пользователей с iPhone. Серия X200 предложит плоский экран, аналогичный дизайну iPhone, что облегчит переход для пользователей Apple.

Дисплеи и камеры. Модель Vivo X200 получит 6,3-дюймовым плоский OLED LTPO-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Vivo X200 Pro, как предполагается, получит 6,7/6,8-дюймовый микроизогнутый дисплей с аналогичными характеристиками.

Блок камер Vivo X200 будет включать 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, широкоугольный объектив и 70-мм перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Vivo X200 Pro предложит 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 200-мегапиксельный перископический телеобъектив для улучшенного зума.

Программное обеспечение и автономная работа. Обе модели будут работать на базе новейшей версии Origin OS 5, построенной на Android 15, что гарантирует плавность интерфейса и усовершенствованные AI-функции. Vivo X200 получит аккумулятор на 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, в то время как Pro-версия может похвастаться батареей на 6000 мАч.

Дополнительные характеристики. Смартфоны X200 также получат передовые технологии, такие как специализированные датчики, чип обработки изображений и Blue Crystal чипсет. Модель X200 будет оборудована оптическим датчиком отпечатков пальцев, тогда как Pro-версия может предложить ультразвуковой датчик. Обе модели соответствуют стандартам IP68/69, что обеспечивает защиту от воды и пыли.

Источник — gizmochina.com