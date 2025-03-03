HONOR представила свои новые технологии на MWC 2025

HONOR показала нескольких крупных обновлений на выставке MWC 2025. Теперь компания будет предлагать целых семь лет обновлений программного обеспечения для своих флагманских телефонов, а также представила нового мобильного AI-агента.

Но это еще не все! HONOR разрабатывает новые инструменты, чтобы упростить обмен файлами, улучшить качество фотографий, сделанных на смартфоны, и помочь обнаруживать дипфейки на изображениях и видео.

AI Connect

Одной из самых интересных новинок, представленных на MWC 2025, является функция AI Connect. Она позволяет передавать фотографии, видео и другие файлы между устройствами на Android и iOS по беспроводной сети.

HONOR заявляет, что это первая в мире технология обмена файлами, которая обеспечивает высокую скорость передачи данных между разными платформами. AI Connect может передавать файлы со скоростью 125 МБ/с между устройствами Honor, 100 МБ/с – с другими Android-смартфонами и 85 МБ/с – на iPhone. Пользователям iOS потребуется установить новое приложение HONOR Connect, чтобы функция передачи файлов работала между устройствами.

Aimage

Кроме того, HONOR также запускает Aimage – новый бренд для своих функций фотосъемки с использованием искусственного интеллекта. Aimage использует комбинацию AI-моделей на устройстве и в облаке для улучшения качества фотографий.

На самом устройстве будет использоваться AI-модель с 1,3 миллиарда параметров, которая повысит четкость изображения на 50%. Однако, более крупная модель на 12,4 миллиарда параметров в облаке улучшит детализацию при съемке с телеобъективом, используя для этого больше вычислительной мощности. HONOR планирует сотрудничать с Google Cloud для дальнейшего развития этих функций AI-изображений. Одной из первых функций Aimage станет AI Upscale, которая сможет восстанавливать старые портретные фотографии, начиная с устройств серии Magic 7 (включая Magic 7 Lite) в марте.

Обнаружение AI Deepfake

Вместе с тем, HONOR также представила инструмент для обнаружения дипфейков на основе искусственного интеллекта, который поможет пользователям выявлять измененный контент.

Этот инструмент анализирует различные параметры, такие как несоответствия на уровне пикселей, неестественные края и даже несоответствия в чертах лица. Если система обнаруживает признаки манипуляций, она предупреждает пользователя. HONOR впервые продемонстрировала эту функцию на выставке IFA 2024 и теперь подтвердила, что она будет доступна на моделях Magic 7 Pro и Magic V3.