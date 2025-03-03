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Xiaomi 15 Ultra разобрали, оценив новые инженерные решения

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.03.2025
348 Просмотров 0
Xiaomi 15 Ultra разобрали, оценив новые инженерные решения

Новый флагман от Xiaomi только что вышел, и ребята из YouTube-канала Wekihome уже успели его разобрать! Речь идёт о Xiaomi 15 Ultra, который буквально через несколько часов после презентации в Китае оказался «под ножом». Главная цель разборки — посмотреть, что изменилось внутри по сравнению с предыдущей моделью и какие интересные решения использовали инженеры Xiaomi.

Особое внимание привлёк огромный 200-мегапиксельный телеобъектив. Говорят, он занимает очень много места, но об этом чуть позже.

Что интересного обнаружили внутри Xiaomi 15 Ultra:

  • Огромный 200-мегапиксельный телеобъектив. Да, это не шутка. Новый модуль с сенсором Isocell HP9 действительно большой! Он занимает настолько много места, что материнской плате пришлось «обтекать» его, занимая почти половину внутреннего пространства телефона.
  • Дизайн остался элегантным. Несмотря на внушительный телеобъектив, Xiaomi удалось сохранить внешний вид достаточно изящным. Толщина Xiaomi 15 Ultra всего 9,4 мм, что всего на 0,2 мм больше, чем у предшественника.
  • Ремонтопригодность. Как и следовало ожидать, ремонт этого аппарата будет непростым из-за сложной конструкции с кучей винтов, пластиковых защёлок и, конечно же, клея.
  • Изменения в камере: В Xiaomi решили отказаться от переменной апертуры, которая была в Xiaomi 14 Ultra (f/1.63 и f/4.0). Вместо этого они установили новый стеклянный фильтр, который должен улучшить рассеивание света и, как следствие, качество снимков.
  • Основной сенсор Sony LYT-900: Разборка показала, что Xiaomi внесла некоторые внутренние изменения для оптимизации работы этого сенсора.
  • Сравнение с Xiaomi 14 Ultra: Кроме того, Wekihome подробно сравнили внутреннюю структуру новинки и предыдущей модели, показав эволюцию флагманской линейки Xiaomi.
  • Аккумулятор: Отдельное внимание уделили новой батарее Si/C и её плотности энергии, сравнив её с аккумулятором предшественника.
сравнение Xiaomi 14 Ultra и Xiaomi 15 Ultra

Кроме того, в телефоне стоит мощный чип Snapdragon 8 Gen 4 (предположительно Snapdragon 8 Elite) и большая система охлаждения. Так что можно рассчитывать на отличную производительность в играх и других требовательных приложениях, а также на превосходное качество фото и видео.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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