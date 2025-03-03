Xiaomi 15 Ultra разобрали, оценив новые инженерные решения

Новый флагман от Xiaomi только что вышел, и ребята из YouTube-канала Wekihome уже успели его разобрать! Речь идёт о Xiaomi 15 Ultra, который буквально через несколько часов после презентации в Китае оказался «под ножом». Главная цель разборки — посмотреть, что изменилось внутри по сравнению с предыдущей моделью и какие интересные решения использовали инженеры Xiaomi.

Особое внимание привлёк огромный 200-мегапиксельный телеобъектив. Говорят, он занимает очень много места, но об этом чуть позже.

Что интересного обнаружили внутри Xiaomi 15 Ultra:

Огромный 200-мегапиксельный телеобъектив . Да, это не шутка. Новый модуль с сенсором Isocell HP9 действительно большой! Он занимает настолько много места, что материнской плате пришлось «обтекать» его, занимая почти половину внутреннего пространства телефона.

. Да, это не шутка. Новый модуль с сенсором Isocell HP9 действительно большой! Он занимает настолько много места, что материнской плате пришлось «обтекать» его, занимая почти половину внутреннего пространства телефона. Дизайн остался элегантным . Несмотря на внушительный телеобъектив, Xiaomi удалось сохранить внешний вид достаточно изящным. Толщина Xiaomi 15 Ultra всего 9,4 мм, что всего на 0,2 мм больше, чем у предшественника.

. Несмотря на внушительный телеобъектив, Xiaomi удалось сохранить внешний вид достаточно изящным. Толщина Xiaomi 15 Ultra всего 9,4 мм, что всего на 0,2 мм больше, чем у предшественника. Ремонтопригодность . Как и следовало ожидать, ремонт этого аппарата будет непростым из-за сложной конструкции с кучей винтов, пластиковых защёлок и, конечно же, клея.

. Как и следовало ожидать, ремонт этого аппарата будет непростым из-за сложной конструкции с кучей винтов, пластиковых защёлок и, конечно же, клея. Изменения в камере: В Xiaomi решили отказаться от переменной апертуры, которая была в Xiaomi 14 Ultra (f/1.63 и f/4.0). Вместо этого они установили новый стеклянный фильтр, который должен улучшить рассеивание света и, как следствие, качество снимков.

В Xiaomi решили отказаться от переменной апертуры, которая была в Xiaomi 14 Ultra (f/1.63 и f/4.0). Вместо этого они установили новый стеклянный фильтр, который должен улучшить рассеивание света и, как следствие, качество снимков. Основной сенсор Sony LYT-900: Разборка показала, что Xiaomi внесла некоторые внутренние изменения для оптимизации работы этого сенсора.

Разборка показала, что Xiaomi внесла некоторые внутренние изменения для оптимизации работы этого сенсора. Сравнение с Xiaomi 14 Ultra: Кроме того, Wekihome подробно сравнили внутреннюю структуру новинки и предыдущей модели, показав эволюцию флагманской линейки Xiaomi.

Кроме того, Wekihome подробно сравнили внутреннюю структуру новинки и предыдущей модели, показав эволюцию флагманской линейки Xiaomi. Аккумулятор: Отдельное внимание уделили новой батарее Si/C и её плотности энергии, сравнив её с аккумулятором предшественника.

Кроме того, в телефоне стоит мощный чип Snapdragon 8 Gen 4 (предположительно Snapdragon 8 Elite) и большая система охлаждения. Так что можно рассчитывать на отличную производительность в играх и других требовательных приложениях, а также на превосходное качество фото и видео.