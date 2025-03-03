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Samsung Galaxy Ring сможет измерять температуру другого человека или объекта

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.03.2025
430 Просмотров 0
Умное кольцо Samsung Galaxy сможет измерять температуру другого человека или объекта

Samsung выпустила свое первое кольцо Galaxy Ring в прошлом году. У него была интересная фишка – датчик температуры, который, в основном, отслеживал изменения температуры тела во время сна, чтобы помочь женщинам прогнозировать менструальные циклы. Это круто и удобно, но многие хотели бы иметь возможность измерять температуру просто по желанию, в любой момент.

И похоже, Samsung услышала пользователей. Судя по новому патенту, компания работает над дизайном, который позволит Galaxy Ring измерять температуру тела по запросу.

Как это работает?

В патенте, поданном во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO), говорится, что датчик температуры будет расположен на внутренней стороне кольца, которая непосредственно контактирует с вашим пальцем. Это логично, ведь именно так можно получить наиболее точные показания.

кольцо Galaxy измерение температуры

Но это еще не все! Galaxy Ring будет оснащено датчиком движения (например, акселерометром или гироскопом), чтобы отслеживать движения вашего пальца и руки. Это нужно для того, чтобы кольцо «понимало», что вы делаете и где оно находится. Например, если вы подносите руку к кому-то, чтобы проверить температуру, кольцо это заметит. Также, для этой цели может использоваться измерение светового кровотока.

Самая интересная часть – это как Galaxy Ring будет определять, когда именно вам нужно измерить температуру. Предполагается, что оно будет анализировать ваши движения. Если оно обнаружит определенный шаблон (например, вы подносите руку ко лбу, как будто проверяете температуру), то датчик температуры автоматически активируется. Гениально, правда?

Интеллектуальное распознавание температуры

кольцо Galaxy измерение температуры другого человека

Разработчики Samsung позаботились о том, чтобы кольцо могло различать температуру вашей кожи и температуру поверхности другого человека или предмета. Это очень важно, чтобы избежать путаницы и получить точные данные.

Уведомления и оповещения

Патент также упоминает, что кольцо может уведомлять вас визуально, звуком или тактильно, если оно обнаружит какие-либо отклонения от нормы. К сожалению, первое поколение Galaxy Ring не имеет ни дисплея, ни вибромотора, поэтому, скорее всего, все уведомления будут отображаться в специальном приложении на вашем смартфоне. Там же вы сможете увидеть и все измеренные значения температуры.

Почему это важно?

Функция измерения температуры по требованию в Galaxy Ring может стать настоящим прорывом. Это удобно, быстро и позволяет отслеживать состояние своего здоровья в режиме реального времени. Кроме того, возможность различать температуру пользователя и внешних объектов значительно расширит его возможности.

Источник — 91mobiles

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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