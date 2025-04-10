Huawei Mate XT: флагман с тремя экранами купили 400 000 раз

Флагманский смартфон Huawei Mate XT с тремя складывающимися экранами, стал очень популярным выбором пользователей. По информации от известного технического инсайдера Smart Chip Consultant с платформы Weibo, этот складной смартфон от Huawei достиг впечатляющих результатов продаж.

Источник утверждает, что Huawei Mate XT уже разошелся тиражом более 400 000 экземпляров. Это – отличный показатель, особенно учитывая, что это устройство относится к премиум-классу.

Huawei Mate XT, впервые представленный в сентябре прошлого года, стал первым в мире смартфоном с тройным складыванием. Необычный форм-фактор и передовые инженерные решения мгновенно привлекли к нему внимание. Вместе с тем, первоначальный спрос на новинку значительно превысил предложение, что привело к взлету цен на сторонних платформах, достигающих 6 800 долларов.

На данный момент, в продаже доступны версии с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти, по цене 2990 долларов и3260 долларов соответственно. Базовая модель с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, оцененная около 2720 долларов, пока отсутствует в наличии, возможно, из-за ограниченного производства или более низкого спроса.

Кроме того, в феврале Huawei Mate XT официально вышел на международный рынок, появившись в таких странах, как Малайзия, Индонезия, Филиппины, Мексика, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. На глобальном рынке доступна только конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Конкуренты Huawei Mate XT

В то время как Huawei задает тон в сегменте смартфонов с тройным складыванием, Samsung тоже готовится к выходу на этот рынок. Ожидается, что первый смартфон Samsung с тройным складыванием, известный под внутренним кодовым названием Q7M и номером модели SM-F968, будет представлен в октябре. Предварительные данные из нормативных документов указывают на наличие версий, предназначенных для Китая и Южной Кореи, без каких-либо признаков скорого глобального запуска.

Эксперты индустрии предполагают, что Samsung может сначала протестировать местные рынки, чтобы оценить спрос перед более широким расширением. Huawei уже установил высокую планку, поэтому предстоящий релиз Samsung столкнется с повышенным вниманием с точки зрения дизайна, цены и производительности.