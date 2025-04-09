Главная » Разное Samsung выпустит домашнего робота Ballie с ИИ в этом году РазноеЭлектроника и техника Samsung выпустит домашнего робота Ballie с ИИ в этом году Анатолий Пшеницын 8 Просмотров

Samsung объявила о новом партнерстве с Google Cloud, чтобы расширить возможности своего домашнего робота Ballie с помощью модели Gemini AI, запуск которой запланирован этим летом.

По словам исполнительного вице-президента Samsung Ёнджэ Кима, Ballie будет использовать мультимодальное программное обеспечение Gemini вместе с языковыми моделями Samsung для обработки и понимания различных входных данных, включая аудио, голос и визуальные данные с камеры, а также данные датчиков из окружающей среды. Другими словами, робот будет понимать, что происходит вокруг него.

Партнерство должно сделать робота личным помощником, позволяя пользователям обращаться за помощью по различным вопросам. Например, Ballie сможет давать рекомендации по стилю, осматривая пользователя с помощью своей камеры и предлагая различные наряды и аксессуары. Он также может помогать в поддержании здоровья и благополучия, находя лучшие способы повышения уровня энергии пользователей, когда они чувствуют усталость.

Кроме того, в дополнение к личной помощи, Ballie также будет помогать в задачах умного дома, таких как регулировка света, открытие дверей и установка напоминаний. Samsung подтверждает, что Ballie готовится к выходу «этим летом» в США и Южной Корее. Хотя Samsung все еще дорабатывает его характеристики.

Samsung впервые показал Ballie в промо-ролике пять лет назад, во время CES 2020. В начале этого года вице-председатель Samsung Хан Чон Хи заявил, что Ballie появится в продаже в «первой половине» 2025 года.

Источник — samsung