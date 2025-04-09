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Samsung выпустит домашнего робота Ballie с ИИ в этом году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.04.2025
8 Просмотров 0
Samsung выпустит домашнего робота Ballie с ИИ в этом году

Samsung объявила о новом партнерстве с Google Cloud, чтобы расширить возможности своего домашнего робота Ballie с помощью модели Gemini AI, запуск которой запланирован этим летом.

По словам исполнительного вице-президента Samsung Ёнджэ Кима, Ballie будет использовать мультимодальное программное обеспечение Gemini вместе с языковыми моделями Samsung для обработки и понимания различных входных данных, включая аудио, голос и визуальные данные с камеры, а также данные датчиков из окружающей среды. Другими словами, робот будет понимать, что происходит вокруг него.

Партнерство должно сделать робота личным помощником, позволяя пользователям обращаться за помощью по различным вопросам. Например, Ballie сможет давать рекомендации по стилю, осматривая пользователя с помощью своей камеры и предлагая различные наряды и аксессуары. Он также может помогать в поддержании здоровья и благополучия, находя лучшие способы повышения уровня энергии пользователей, когда они чувствуют усталость.

домашний робот Ballie

Кроме того, в дополнение к личной помощи, Ballie также будет помогать в задачах умного дома, таких как регулировка света, открытие дверей и установка напоминаний. Samsung подтверждает, что Ballie готовится к выходу «этим летом» в США и Южной Корее. Хотя Samsung все еще дорабатывает его характеристики.

Samsung впервые показал Ballie в промо-ролике пять лет назад, во время CES 2020. В начале этого года вице-председатель Samsung Хан Чон Хи заявил, что Ballie появится в продаже в «первой половине» 2025 года.

Источник — samsung

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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