Фанаты и клиенты Apple в панике

В последнее время среди поклонников Apple царит настоящая паника. Причиной тому – недавнее заявление Дональда Трампа о новых тарифах. Они, по мнению многих, приведут к резкому подорожанию iPhone. В результате, люди начали массово скупать iPhone в магазинах Apple, опасаясь роста цен в будущем.

Но сможет ли Apple избежать этих тарифов, если начнет производить iPhone в США?

Дональд Трамп уверен, что Apple вполне способна перенести производство iPhone на территорию Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь Каролин Ливитт во время недавнего брифинга подчеркнула, что Трамп убежден в наличии в США необходимой рабочей силы, ресурсов и компетенций для производства iPhone. Она также напомнила, что Apple уже инвестировала 500 миллиардов долларов в американскую экономику. Это, по ее мнению, свидетельствует о вере компании в потенциал США.

Производство iPhone в США: реальность сложнее, чем кажется

Однако, несмотря на оптимизм Трампа, перенос производства iPhone в США – задача гораздо более сложная, чем кажется на первый взгляд.

Генеральный директор Apple Тим Кук в интервью 2017 года объяснил, что выбор Китая в качестве производственной площадки обусловлен не только более низкой стоимостью рабочей силы, но и развитыми технологиями и квалифицированной рабочей силой, доступной в этой стране.

Кук отметил, что для производства продукции компании требуются передовые инструменты и высокая точность обработки материалов. По его словам, в Китае глубоко развита экспертиза в этой области. Он привел пример: «В США сложно собрать даже комнату инженеров-инструментальщиков, а в Китае ими можно заполнить несколько футбольных полей».

Схожее мнение высказывал и бывший генеральный директор Apple Стив Джобс. В своей биографии, написанной Уолтером Айзексоном, Джобс рассказал президенту Бараку Обаме, что система образования в США является препятствием для развития Apple, что вынуждает компанию полагаться на страны, такие как Китай. Он отметил, что Apple требуются 30 000 промышленных инженеров только для поддержки работы на заводах.

Производство – лишь часть головоломки

Важно понимать, что производство – это только один аспект. Помимо сборки в Китае, Apple закупает компоненты для iPhone более чем в 50 странах мира. Кроме того, компания использует редкоземельные металлы, поставляемые из 79 стран.

Это означает, что даже если Apple решится на перенос производства iPhone в США, это станет лишь небольшим шагом к решению проблемы потенциального роста цен из-за тарифов. Ситуация гораздо сложнее, чем представляет себе Дональд Трамп.