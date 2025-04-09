Лого сайта
Получайте реальное вознаграждение за просмотрыподелитьсярефераловкомментарии
Главная » Электроника и техника » Фанаты и клиенты Apple в панике
Электроника и техника

Фанаты и клиенты Apple в панике

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.04.2025
20 Просмотров 0
Фанаты и клиенты Apple в панике

В последнее время среди поклонников Apple царит настоящая паника. Причиной тому – недавнее заявление Дональда Трампа о новых тарифах. Они, по мнению многих, приведут к резкому подорожанию iPhone. В результате, люди начали массово скупать iPhone в магазинах Apple, опасаясь роста цен в будущем.

Но сможет ли Apple избежать этих тарифов, если начнет производить iPhone в США?

Дональд Трамп уверен, что Apple вполне способна перенести производство iPhone на территорию Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь Каролин Ливитт во время недавнего брифинга подчеркнула, что Трамп убежден в наличии в США необходимой рабочей силы, ресурсов и компетенций для производства iPhone. Она также напомнила, что Apple уже инвестировала 500 миллиардов долларов в американскую экономику. Это, по ее мнению, свидетельствует о вере компании в потенциал США.

Производство iPhone в США: реальность сложнее, чем кажется

Однако, несмотря на оптимизм Трампа, перенос производства iPhone в США – задача гораздо более сложная, чем кажется на первый взгляд.

Генеральный директор Apple Тим Кук в интервью 2017 года объяснил, что выбор Китая в качестве производственной площадки обусловлен не только более низкой стоимостью рабочей силы, но и развитыми технологиями и квалифицированной рабочей силой, доступной в этой стране.

Кук отметил, что для производства продукции компании требуются передовые инструменты и высокая точность обработки материалов. По его словам, в Китае глубоко развита экспертиза в этой области. Он привел пример: «В США сложно собрать даже комнату инженеров-инструментальщиков, а в Китае ими можно заполнить несколько футбольных полей».

Схожее мнение высказывал и бывший генеральный директор Apple Стив Джобс. В своей биографии, написанной Уолтером Айзексоном, Джобс рассказал президенту Бараку Обаме, что система образования в США является препятствием для развития Apple, что вынуждает компанию полагаться на страны, такие как Китай. Он отметил, что Apple требуются 30 000 промышленных инженеров только для поддержки работы на заводах.

Производство – лишь часть головоломки

Важно понимать, что производство – это только один аспект. Помимо сборки в Китае, Apple закупает компоненты для iPhone более чем в 50 странах мира. Кроме того, компания использует редкоземельные металлы, поставляемые из 79 стран.

Это означает, что даже если Apple решится на перенос производства iPhone в США, это станет лишь небольшим шагом к решению проблемы потенциального роста цен из-за тарифов. Ситуация гораздо сложнее, чем представляет себе Дональд Трамп.

2

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Все материалы, представленные на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.