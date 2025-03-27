Nothing Community Edition: фанаты сами создают дизайн Phone (3a)

Компания Nothing объявила о новом конкурсе Community Edition для Phone (3a), предлагая пользователям принять участие в разработке специальной версии этого телефона. В отличие от обычных цветовых вариантов или ограниченных выпусков, Community Edition — это совместный проект, в котором фанаты вносят прямой вклад в разработку различных аспектов телефона, включая аксессуары и маркетинг.

В проекте 2025 года есть четыре направления:

Дизайн оборудования: Разработка уникального внешнего вида Phone (3a).

Разработка уникального внешнего вида Phone (3a). Разработка программного обеспечения: Создание уникальных элементов интерфейса, таких как обои, виджеты и наборы значков.

Создание уникальных элементов интерфейса, таких как обои, виджеты и наборы значков. Дизайн аксессуаров: Разработка эксклюзивных коллекционных предметов или аксессуаров, которые будут поставляться вместе с Community Edition.

Разработка эксклюзивных коллекционных предметов или аксессуаров, которые будут поставляться вместе с Community Edition. Маркетинговая кампания: Предложение ключевых визуальных эффектов, моментов запуска или идей мероприятий для продвижения телефона.

Чтобы принять участие, необходимо подать заявку в одной из этих категорий. Прием заявок заканчивается 23 апреля. Затем сообщество Nothing проголосует в течение 24 часов, чтобы помочь выбрать лучшие идеи. После этого внутреннее жюри выберет четырех победителей, которые будут сотрудничать с командой Nothing, чтобы воплотить свои концепции в жизнь. Каждый победитель получит денежный приз в размере 1000 фунтов стерлингов.

Community Edition предоставляет отличную платформу для демонстрации навыков и представления работы фанатов широкой аудитории. Если вы дизайнер, разработчик или маркетолог, это прекрасная возможность продемонстрировать себя, работая над реальным проектом.