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Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Nothing Community Edition: фанаты сами создают дизайн Phone (3a)

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.03.2025
352 Просмотра 1 комментарий
Nothing Community Edition фанаты сами создают дизайн Phone (3a)

Компания Nothing объявила о новом конкурсе Community Edition для Phone (3a), предлагая пользователям принять участие в разработке специальной версии этого телефона. В отличие от обычных цветовых вариантов или ограниченных выпусков, Community Edition — это совместный проект, в котором фанаты вносят прямой вклад в разработку различных аспектов телефона, включая аксессуары и маркетинг.

В проекте 2025 года есть четыре направления:

  • Дизайн оборудования: Разработка уникального внешнего вида Phone (3a).
  • Разработка программного обеспечения: Создание уникальных элементов интерфейса, таких как обои, виджеты и наборы значков.
  • Дизайн аксессуаров: Разработка эксклюзивных коллекционных предметов или аксессуаров, которые будут поставляться вместе с Community Edition.
  • Маркетинговая кампания: Предложение ключевых визуальных эффектов, моментов запуска или идей мероприятий для продвижения телефона.

Чтобы принять участие, необходимо подать заявку в одной из этих категорий. Прием заявок заканчивается 23 апреля. Затем сообщество Nothing проголосует в течение 24 часов, чтобы помочь выбрать лучшие идеи. После этого внутреннее жюри выберет четырех победителей, которые будут сотрудничать с командой Nothing, чтобы воплотить свои концепции в жизнь. Каждый победитель получит денежный приз в размере 1000 фунтов стерлингов.

Community Edition предоставляет отличную платформу для демонстрации навыков и представления работы фанатов широкой аудитории. Если вы дизайнер, разработчик или маркетолог, это прекрасная возможность продемонстрировать себя, работая над реальным проектом.

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Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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1 Комментарий
  1. Ответить
    John 27.03.2025 в 08:14

    Наконец-то доверили это пользователю

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