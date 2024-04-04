Складной iPhone опять отложен

Периодически то там, то здесь всплывает информация о складных iPhone, но подробных сообщений о том, что Apple выпустит их в ближайшее время, не было.

Новые факты указывают на то, что ждущие складной iPhone от Apple будут томиться еще дольше. Согласно последней статье в DigiTimes, Apple значительно отодвинула свои планы по выходу на рынок складных смартфонов.

В сообщении, основанном на информации из южнокорейских источников, указывается, что Apple отложила выпуск своего первого складного iPhone с четвертого квартала 2026 года на первый квартал 2027 года. Эта задержка приводит к тому, что релиз первого складного iPhone придется аккурат на период потенциального выпуска Samsung Galaxy Z Fold 9.

Samsung представила свое первое складное устройство еще в 2019 году и усовершенствовала технологию до такой степени, что складные устройства стали востребованными и привычными повседневными устройствами.

Тем временем Apple постоянно откладывает запуск аналога, оправдывая это тем, что технология еще не достаточно созрела, чтобы быть надежной настолько, чтобы устраивать купертинскую компанию. Эта неуверенность позволяет Samsung практически всецело доминировать на перспективном «складном» рынке.

Любопытен тот факт, что Apple ничего не поменяла в расписании поставки компонентов для будущих складных устройств. Поставщики дисплеев, а именно Samsung Display и LG Display, по-прежнему нацелены на продажу Apple гибких дисплеев. Более того, сообщается, что Apple перенаправила часть своей рабочей силы из проекта Vision Pro на работу над складным айфоном.

По сообщениям, Apple рассматривает два возможных дизайна для своего складного смартфона. Один вариант в формате книжки и похож на Galaxy Z Fold, с 6-дюймовым внешним экраном и 8-дюймовым внутренним дисплеем. Другой — в стиле раскладушки, как у серии Galaxy Z Flip.

Когда Apple выпустит свое складное устройство, пока остается неясным. Хотелось бы, чтобы судьба складного айфона сложилась не так, как у электромобиля. Однако очевидно, что компания из Купертино активно работает над технологией, что дает надежду на ее окончательную реализацию.

Источник — gizmochina.com