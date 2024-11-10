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Стало известно на сколько увеличился аккумулятор MacBook Pro M4

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.11.2024
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Стало известно на сколько увеличился аккумулятор MacBook Pro M4

Новые MacBook Pro M4 от Apple впечатляют своей производительностью благодаря мощным чипам M4. Это весомый аргумент для обновления, хотя визуально они мало отличаются от моделей M3. Однако, это не недостаток, поскольку полноэкранный дизайн по-прежнему актуален. YouTube-канал Max Tech в своём новом видео подробно изучил аккумулятор MacBook Pro M4. В результат стало известно, что он увеличился на 5%. Вместе с тем, форм-фактор и внешний дизайн остались неизменными.

Главное преимущество новых MacBook Pro — увеличенное время автономной работы. Apple заявляет о рекордной продолжительности работы от батареи среди всех моделей MacBook, превосходящей даже линейку Air. Для достижения этого результата использовались различные методы, и увеличенный аккумулятор – один из них. В видео Max Tech сообщается о приросте времени автономной работы на 5% по сравнению с моделью M3. Сравнение проводилось между базовыми версиями MacBook Pro M4 и M3. Вадим Юрьев, ведущий видео, конкретизирует: ёмкость батареи нового MacBook Pro составляет 72,6 Втч. Это примерно на 5% больше, чем у предшественника.

Более того, это, по словам Юрьева, практически единственное внутреннее изменение. Остальные компоненты, включая систему охлаждения и динамики, идентичны. Благодаря увеличенному аккумулятору, время автономной работы MacBook Pro M4 выросло на 2 часа по сравнению с 22 часами у базовой модели M3.

Таким образом, Apple эффективно использовала имеющееся внутреннее пространство, увеличив размер батареи без изменения внешнего дизайна. Наряду с увеличенным аккумулятором, сниженное энергопотребление чипа M4 также внесло свой вклад в общее время работы. Теперь оно достигает 24 часов. Стоит отметить, что MacBook Pro M4 Max демонстрирует несколько меньшее время автономной работы – 18 часов. Эта разница, вероятно, связана с различным энергопотреблением чипов M4 Pro и M4 Max, при сохранении высокой эффективности. Мы продолжим следить за новостями о новом MacBook Pro и сообщим вам о дальнейших подробностях.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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