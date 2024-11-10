LG показала прототип растягивающегося дисплея

LG Display представила революционный прототип растягивающегося дисплея на мероприятии в Сеуле, посвященном итогам национального проекта. Этот дисплей, первый в мире с такой степенью растяжимости, может увеличиваться в размерах до 50%. Изначально имеющий размер 12 дюймов, прототип способен растягиваться до 18 дюймов. При этом он сохраняет высокое разрешение 100 пикселей на дюйм и полную RGB цветовую гамму.

В основе дисплея лежит технология Micro LED с размером элемента до 40 микрон, обеспечивающий высокое качество изображения. Более того, проведенные испытания показали, что дисплей выдерживает более 10 000 циклов растяжения. При этом не теряя четкости изображения даже в экстремальных условиях.

Примечательно, что это значительное улучшение по сравнению с первым прототипом растягивающегося дисплея LG Display, представленным в 2022 году, максимальная степень растяжения которого составляла всего 20%. Достижение столь высокого показателя растяжимости стало возможным благодаря разработке новых технологий, в том числе усовершенствованию свойств специального кремниевого субстрата и созданию новой структуры проводки. Таким образом, LG Display удалось более чем удвоить максимальный коэффициент растяжения.

Несмотря на впечатляющие характеристики, коммерциализация данной технологии пока не осуществлена. Без всяких сомнения можно сказать, что растягивающие дисплеи найдут своего потребителя. Их можно использовать, как индустрии моды, так и в автомобильной промышленности. Короче говоря, возможности использования данной технологии практически безграничны. Главное, чтобы цена производства не была слишком высокой.

Источник — passionategeekz