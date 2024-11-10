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iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
10.11.2024
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iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой

Хотя iPhone 16 еще считается новым, Apple, похоже, уже активно работает над iPhone 17 и даже iPhone 18. Недавно появились слухи о начале производства iPhone 17. Более того, последние утечки раскрывают новую функцию iPhone 18 Pro.

Многие Android-смартфоны уже давно имеют камеры с переменной диафрагмой. Однако, в отличие от производителей Android, Apple долгое время не проявляла особого интереса к этой технологии для основных камер iPhone. Тем не менее, известный аналитик Apple, Минг-Чи Куо, в своем последнем прогнозе заявил, что будущий iPhone 18 Pro, вероятно, получит основную камеру с изменяемой диафрагмой. Примечательно, что ещё до заявления Куо предполагалось, что серия iPhone 17 будет оснащена камерами с регулируемой диафрагмой.

Этот факт, а именно, возможность появления регулируемой диафрагмы в iPhone 17, значительно повышает вероятность того, что прогноз Минг-Чи Куо также окажется верным. В частности, Куо указал на Sunny Optical как на основного поставщика затворов (Luxshare — второй поставщик) и второго поставщика линз с регулируемой диафрагмой (после Largan Precision). Преимущество Sunny Optical заключается в их большом опыте разработки и производства камер с переменной диафрагмой для Android-устройств.

Следует отметить, что все современные модели iPhone, включая недавно представленный iPhone 16, имеют камеры с фиксированной диафрагмой. Значение переменной диафрагмы заключается в предоставлении пользователям большего контроля над количеством света, попадающего на объектив. В результате, это позволяет добиться лучшего качества снимков в различных условиях освещения. Пока что Apple официально не подтвердила ни одну из этих утечек.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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