iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой

Хотя iPhone 16 еще считается новым, Apple, похоже, уже активно работает над iPhone 17 и даже iPhone 18. Недавно появились слухи о начале производства iPhone 17. Более того, последние утечки раскрывают новую функцию iPhone 18 Pro.

Многие Android-смартфоны уже давно имеют камеры с переменной диафрагмой. Однако, в отличие от производителей Android, Apple долгое время не проявляла особого интереса к этой технологии для основных камер iPhone. Тем не менее, известный аналитик Apple, Минг-Чи Куо, в своем последнем прогнозе заявил, что будущий iPhone 18 Pro, вероятно, получит основную камеру с изменяемой диафрагмой. Примечательно, что ещё до заявления Куо предполагалось, что серия iPhone 17 будет оснащена камерами с регулируемой диафрагмой.

Этот факт, а именно, возможность появления регулируемой диафрагмы в iPhone 17, значительно повышает вероятность того, что прогноз Минг-Чи Куо также окажется верным. В частности, Куо указал на Sunny Optical как на основного поставщика затворов (Luxshare — второй поставщик) и второго поставщика линз с регулируемой диафрагмой (после Largan Precision). Преимущество Sunny Optical заключается в их большом опыте разработки и производства камер с переменной диафрагмой для Android-устройств.

Следует отметить, что все современные модели iPhone, включая недавно представленный iPhone 16, имеют камеры с фиксированной диафрагмой. Значение переменной диафрагмы заключается в предоставлении пользователям большего контроля над количеством света, попадающего на объектив. В результате, это позволяет добиться лучшего качества снимков в различных условиях освещения. Пока что Apple официально не подтвердила ни одну из этих утечек.