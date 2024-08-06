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Google троллит Apple в новом рекламном ролике, посвящённом Pixel 9 Pro

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.08.2024
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Google троллит Apple в новом рекламном ролике, посвящённом Pixel 9 Pro

Это может быт немного грустно, но Pixel 8 Pro осознает, что его время подходит к концу, и настал час уступить место Pixel 9 Pro. Этот мотив тонко прослеживается в последней рекламной акции Google под хэштегом #BestPhonesForever, которая завоевала внимание фанатов бренда. В новом 60-секундном ролике под названием «Передай эстафетную палочку» мы видим, как iPhone и Pixel, находясь в баре и наблюдая за Олимпиадой на экране телевизора, обсуждают суть эстафетного бега. Pixel объясняет iPhone, что бегун передаёт палочку следующему спортсмену, когда исчерпал свои ресурсы, давая возможность другому продолжить забег с новыми силами и скоростью.

Этот пример может послужить аргументом, если вам нужно будет объяснить своему другу, почему вы желаете обновлять свой смартфон каждый год. Говорите о передаче эстафеты новому, более свежему и быстрому устройству. Это может быть более убедительно, чем детальное обсуждение технических характеристик, таких как объем оперативной памяти или мощность процессора.

В рекламе Pixel подчёркивается, что уступая место новинкам, он способствует сохранению конкуренции линейки смартфонов в гонке с другими новыми моделями, которые появятся на рынке в конце текущего и в начале следующего года.

В то время как iPhone в рекламе утверждает, что предпочитает сохранить свою палочку, Pixel намекает, что важнее не сама палочка, а то, что она символизирует. И в завершение Google намекает на скорое представление чего-то нового, демонстрируя элементы дизайна нового Pixel Pro.

Запланированное на 13 августа мероприятие Made by Google обещает быть насыщенным: ожидается анонс Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL и 9 Pro Fold, а также Pixel Watch 3 и, возможно, Pixel Tablet 2. Следите за обновлениями и не упустите свою эстафетную палочку в мире технологий!

Источник — phonearena.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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