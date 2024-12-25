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В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача CONTROL

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.12.2024
5 Просмотров 0
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача CONTROL

Отличная новость для любителей игр! С 19:00 25 декабря и до 19:00 ночи 26 декабря в Epic Games Store можно совершенно бесплатно добавить в свою библиотеку игру CONTROL. Это настоящий подарок, ведь обычно она стоит 1299 рублей! После добавления в библиотеку, игра останется у вас навсегда, даже после окончания акции.

CONTROL — это захватывающая приключенческая игра от Remedy Entertainment (создателей таких хитов, как Alan Wake и Quantum Break), вышедшая в 2019 году. Действие разворачивается в Старейшем Доме — секретной штаб-квартире Федерального бюро, которое подверглось атаке таинственного врага — Хисс, прибывшего из другого мира. Вы играете за Джесси Фейден, нового директора бюро. Вам предстоит противостоять этой угрозе, используя сверхъестественные способности, модифицируемое оружие и раскрывая невероятные тайны.

Игра получила невероятные отзывы и к ноябрю 2024 года разошлась тиражом в 4,5 миллиона копий. Её мир расширился благодаря дополнениям, включая даже кроссовер с Alan Wake! CONTROL — это первая игра, закладывающая основу для новых проектов Remedy Entertainment, что делает её особенно интересной для фанатов студии. Геймплей сочетает в себе исследование, сражения с использованием необычных сил и захватывающий сюжет, полный мистики.

Не упустите свой шанс! Скачайте CONTROL бесплатно в Epic Games Store до 1:00 ночи 27 декабря. Кстати, Epic Games Store продолжает свою ежегодную акцию с бесплатными играми, и завтра вас ждут новые подарки!

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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