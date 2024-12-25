В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача CONTROL

Отличная новость для любителей игр! С 19:00 25 декабря и до 19:00 ночи 26 декабря в Epic Games Store можно совершенно бесплатно добавить в свою библиотеку игру CONTROL. Это настоящий подарок, ведь обычно она стоит 1299 рублей! После добавления в библиотеку, игра останется у вас навсегда, даже после окончания акции.

CONTROL — это захватывающая приключенческая игра от Remedy Entertainment (создателей таких хитов, как Alan Wake и Quantum Break), вышедшая в 2019 году. Действие разворачивается в Старейшем Доме — секретной штаб-квартире Федерального бюро, которое подверглось атаке таинственного врага — Хисс, прибывшего из другого мира. Вы играете за Джесси Фейден, нового директора бюро. Вам предстоит противостоять этой угрозе, используя сверхъестественные способности, модифицируемое оружие и раскрывая невероятные тайны.

Игра получила невероятные отзывы и к ноябрю 2024 года разошлась тиражом в 4,5 миллиона копий. Её мир расширился благодаря дополнениям, включая даже кроссовер с Alan Wake! CONTROL — это первая игра, закладывающая основу для новых проектов Remedy Entertainment, что делает её особенно интересной для фанатов студии. Геймплей сочетает в себе исследование, сражения с использованием необычных сил и захватывающий сюжет, полный мистики.

Не упустите свой шанс! Скачайте CONTROL бесплатно в Epic Games Store до 1:00 ночи 27 декабря. Кстати, Epic Games Store продолжает свою ежегодную акцию с бесплатными играми, и завтра вас ждут новые подарки!