Android 15 может выйти уже в следующем месяце

После того как была представлена линейка смартфонов Pixel 9, сообщество пользователей ожидало анонса Android 15. Однако, к удивлению многих, это событие так и не состоялось. Вместо этого Google обнародовала график выпуска новой версии операционной системы, который, по большому счету, схож с расписаниями релизов Android 13 и Android 14. На данный момент Android 15 проходит стадию бета-тестирования: последняя версия Beta 4 была представлена 18 июля. С учётом этого мы предполагаем, что официальный запуск финальной версии операционной системы не заставит себя долго ждать.

Beta 4 Android 15 доступна для ряда устройств Pixel и может быть установлена вручную на модели Pixel 6, 7, Pixel 8, Pixel Tablet и Pixel Fold. С выходом финальной версии операционная система также будет доступна для смартфонов Pixel 9.

Кроме того, программа бета-тестирования распространяется на устройства от других производителей, включая такие бренды, как Nothing, OPPO, Xiaomi и HONOR. Если у вас нет подходящего устройства, но вы хотите опробовать новые функции Android 15, вы можете воспользоваться эмулятором Android в среде разработки Android Studio, который позволяет имитировать работу устройства.

Поскольку Beta 4 уже указывает на стабильность платформы, полный запуск Android 15 может быть назначен на ближайшее время. Существует вероятность, что обновление появится уже в следующем месяце, хотя официального подтверждения от Google относительно точной даты пока нет.