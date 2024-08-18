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Интернет и ПО

Android 15 может выйти уже в следующем месяце

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.08.2024
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Android 15 может выйти уже в следующем месяце

После того как была представлена линейка смартфонов Pixel 9, сообщество пользователей ожидало анонса Android 15. Однако, к удивлению многих, это событие так и не состоялось. Вместо этого Google обнародовала график выпуска новой версии операционной системы, который, по большому счету, схож с расписаниями релизов Android 13 и Android 14. На данный момент Android 15 проходит стадию бета-тестирования: последняя версия Beta 4 была представлена 18 июля. С учётом этого мы предполагаем, что официальный запуск финальной версии операционной системы не заставит себя долго ждать.

Beta 4 Android 15 доступна для ряда устройств Pixel и может быть установлена вручную на модели Pixel 6, 7, Pixel 8, Pixel Tablet и Pixel Fold. С выходом финальной версии операционная система также будет доступна для смартфонов Pixel 9.

Дата выхода Android 15

Кроме того, программа бета-тестирования распространяется на устройства от других производителей, включая такие бренды, как Nothing, OPPO, Xiaomi и HONOR. Если у вас нет подходящего устройства, но вы хотите опробовать новые функции Android 15, вы можете воспользоваться эмулятором Android в среде разработки Android Studio, который позволяет имитировать работу устройства.

Поскольку Beta 4 уже указывает на стабильность платформы, полный запуск Android 15 может быть назначен на ближайшее время. Существует вероятность, что обновление появится уже в следующем месяце, хотя официального подтверждения от Google относительно точной даты пока нет.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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