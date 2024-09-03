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Samsung Galaxy S24 FE может получить пониженную версию зарядки

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.09.2024
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Samsung Galaxy S24 FE может получить пониженную версию зарядки

Ожидается, что новый смартфон Samsung Galaxy S24 FE поступит в продажу в ближайшее время, так как он уже прошел сертификацию в Федеральной комиссии по связи (FCC) и был зарегистрирован в других сертификационных базах данных. Но сейчас поступила информация, что устройство получило одобрение от TUV Rheinland, где было выявлено, что оно поддерживает проводную зарядку на 25 Вт и беспроводную зарядку на 9 Вт.

Скорость проводной зарядки в 25 Вт остается такой же, как и у предшественника Samsung Galaxy S23 FE, что немного разочаровывает, ведь многие ожидали улучшения в этом аспекте. Тем не менее, это соответствует стандартной скорости зарядки Samsung Galaxy S24, которая также составляет 25 Вт.

Более неожиданным является снижение мощности беспроводной зарядки до 9 Вт, в то время как предыдущие модели Samsung Galaxy S23 FE и Samsung Galaxy S24 поддерживали беспроводную зарядку на 15 Вт. Возможно, что указанная мощность 9 Вт относится к обратной беспроводной зарядке, позволяющей заряжать другие устройства с помощью телефона, что было упомянуто в документации FCC. Однако, если это так, то скорость 9 Вт была бы выше, чем 4,5 Вт у Samsung Galaxy S24 Ultra, что кажется нелогичным.

Между двумя предположениями более вероятным кажется снижение мощности беспроводной зарядки, чем её увеличение для обратной зарядки. Оба варианта выглядят странно, и есть вероятность, что данные могут быть не точны. Однако обычно сертификационные органы, такие как TUV Rheinland, работают с достоверной информацией.

Скорее всего, точные характеристики зарядки Samsung Galaxy S24 FE станут известны в ближайшее время, так как согласно утечкам, релиз устройства запланирован на октябрь текущего года.

Источник — techradar.com

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Анатолий Пшеницын
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