В Android 15 появится инструмент цветокоррекции для людей с дальтонизмом

Множество людей по всему миру сталкиваются с проблемой дальтонизма, часто даже не осознавая этого. Дальтонизм вызывает трудности в различении определённых цветов, включая красный, зелёный и синий. В связи с этим, люди, страдающие от этого недуга, зачастую полагаются на дополнительные функции, направленные на компенсацию недостатков цветовосприятия. Операционная система Android предоставляет функции цветокоррекции в рамках своих настроек доступности уже длительное время, и в предстоящем обновлении Android 15 планируется внедрение ползунка интенсивности, который улучшит опыт использования операционной системы для людей с дальтонизмом.

В разделе настроек «Настройки» > «Доступность» > «Цвет и движение», Android предлагает возможность настройки цветокоррекции. Это позволяет пользователям с нарушением восприятия зрения выбирать между различными режимами, каждый из которых предназначен для компенсации определённых видов дальтонизма.

Существуют режимы для коррекции дейтераномалии и протаномалии, которые помогают в восприятии красного и зелёного цветов соответственно, а также режим коррекции тританомалии для тех, кто испытывает трудности с различением синего цвета. Кроме того, предусмотрен режим серых оттенков для людей, не воспринимающих цвета вовсе.

Эти режимы настраивают цветовой баланс устройства таким образом, чтобы улучшить различение цветов для людей с разными видами цветовой слепоты. Без таких настроек многие элементы интерфейса и контент могут казаться неразличимыми для людей с дальтонизмом.

В новой версии Android 15 предполагается расширение функционала цветокоррекции за счёт добавления ползунка интенсивности, который позволит настраивать степень коррекции. На данный момент эта функция не доступна в последней бета-версии Android 15 Beta 3.1 и требует ручной активации. Предполагается, что пользователи смогут выбирать уровень интенсивности от низкого до высокого для каждого режима коррекции.

Источник — androidauthority.com