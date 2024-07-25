В 2026 году, возможно, появится iPhone с памятью на 2ТБ

Apple рассматривает возможность расширения объёма памяти в iPhone, выпуск которого запланирован на 2026 год, до 2 ТБ. Согласно последней информации цепочки производственных поставок, компания активно работает над заменой типа хранилища QLC NAND, что может привести к увеличению максимального объёма встроенной памяти до 2 терабайт.

Выбор QLC NAND может быть мотивирован желанием Apple сократить затраты. Ранее появлялась информация о том, что в iPhone 16 Apple может отказаться от использования трёхслойной NAND флэш-памяти (TLC) в пользу четырёхслойной (QLC) для моделей с объёмом хранилища 1 ТБ и выше.

QLC NAND имеет преимущество перед TLC, так как каждая ячейка QLC может хранить четыре бита информации, что позволяет увеличить объем данных без увеличения числа ячеек или, наоборот, уменьшить количество ячеек, необходимых для хранения того же объёма данных. Это может снизить производственные издержки.

Однако QLC NAND считается менее надёжным по сравнению с TLC, так как сокращается срок службы записи данных из-за большего числа записываемых битов в каждой ячейке. Кроме того, QLC может сохранять до 16 уровней заряда, в то время как TLC — только 8, что при чтении данных может увеличивать вероятность ошибок из-за повышенного уровня шума.

Если Apple продолжит реализацию этого плана, пользователи iPhone 16 с объёмом хранилища 2 ТБ могут столкнуться с более низкой скоростью записи по сравнению с моделями на базе TLC с меньшим объёмом памяти.

Источник — mydrivers.com