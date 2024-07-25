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Huawei продолжит использовать 7-нм чипы Kirin в смартфоне Mate 70

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.07.2024
234 Просмотра 0
Huawei продолжит использовать 7-нм чипы Kirin в смартфоне Mate 70

По последним данным, ожидается, что новый топовый смартфон Huawei Mate 70 будет оснащён 7-нанометровыми процессорами Kirin, возможно, моделью Kirin 9100, которая обладает улучшенными характеристиками плотности транзисторов благодаря применению технологии N+3 от китайской компании SMIC. Принятие такого решения может быть обусловлено высокими затратами и риском низкого процента выхода годных изделий при попытке SMIC освоить 5-нанометровый производственный процесс с применением DUV литографии.

SMIC, являющийся одним из лидеров на рынке чипов в Китае, столкнулся с проблемами, вызванными санкциями США и ограничениями на экспорт со стороны Нидерландов. Из-за отсутствия доступа к современной технологии EUV, компания вынуждена использовать устаревшие DUV установки, из-за чего отстает от таких конкурентов, как TSMC и Samsung Foundry.

Несмотря на эти сложности, существуют слухи о том, что SMIC активно разрабатывает 5-нанометровый техпроцесс, используя DUV литографию. Хотя подход обещает быть энергоэффективным, для того чтобы он стал коммерчески рентабельным для Huawei, требуется существенное снижение издержек.

Выбор процессора для Mate 70 пока остаётся под вопросом. Использование проверенной 7-нанометровой технологии является надёжным вариантом, в то время как переход на 5-нанометровый процесс на базе DUV может принести прогресс, но сопряжён с высокими рисками. Успех SMIC в доведении до совершенства своего 5-нанометрового процесса станет ключевым фактором в определении стратегии Huawei по производству чипсетов для будущих флагманских моделей.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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