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Дизайн наушников Pixel Buds Pro 2 обнаружили на Amazon

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.07.2024
380 Просмотров 0
Дизайн наушников Pixel Buds Pro 2 обнаружили на Amazon

На странице производителя аксессуаров Spigen в интернет-магазине Amazon был замечен новый продукт — чехол для ещё не вышедших наушников Pixel Buds Pro 2. Этой информацией поделился пользователь Reddit под ником Living_Series8400. Прикреплённые к объявлению изображения дали представление о дизайне предстоящих беспроводных наушников от Google.

Отмечается, что верхняя часть наушников, содержащая емкостные сенсоры, стала заметно выше. Размер решеток также увеличился, и теперь их цвет согласуется с цветом корпуса наушников.

Что касается кейса для наушников, значительных изменений в его дизайне не наблюдается. Однако в чехле предусмотрено специальное отверстие возле разъёма USB-C, что может указывать на возможность использования динамика для определения местоположения кейса через функцию «Найти устройство».

Ранее в сеть утекли сведения о цветовых вариантах Pixel Buds Pro 2, к которым относятся:

  • Raspberry (Малина) — оттенок розового, как показано на фотографиях;
  • Mojito (Мохито) — оттенок зеленого;
  • Porcelain (Фарфор) — классический белый;
  • Haze (Туман) — серый цвет.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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