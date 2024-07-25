Дизайн наушников Pixel Buds Pro 2 обнаружили на Amazon

На странице производителя аксессуаров Spigen в интернет-магазине Amazon был замечен новый продукт — чехол для ещё не вышедших наушников Pixel Buds Pro 2. Этой информацией поделился пользователь Reddit под ником Living_Series8400. Прикреплённые к объявлению изображения дали представление о дизайне предстоящих беспроводных наушников от Google.

Отмечается, что верхняя часть наушников, содержащая емкостные сенсоры, стала заметно выше. Размер решеток также увеличился, и теперь их цвет согласуется с цветом корпуса наушников.

Что касается кейса для наушников, значительных изменений в его дизайне не наблюдается. Однако в чехле предусмотрено специальное отверстие возле разъёма USB-C, что может указывать на возможность использования динамика для определения местоположения кейса через функцию «Найти устройство».

Ранее в сеть утекли сведения о цветовых вариантах Pixel Buds Pro 2, к которым относятся: