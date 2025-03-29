Утекшие рендеры раскрыли дизайн Samsung Galaxy Z Flip FE

Появилась информация о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy Z Flip FE, более доступной версии складного телефона Flip. Кроме того, ожидается, что Samsung представит в этом году сразу две модели Flip, и утечка CAD-рендеров дает нам представление о том, как будет выглядеть более бюджетный вариант.

Дизайн. Рендеры, опубликованные известным инсайдером @OnLeaks, показывают, что Galaxy Z Flip FE очень похож на выпущенный в 2024 году Galaxy Z Flip 6. Вместе с тем, предполагается, что для удешевления производства в новой модели могут использоваться некоторые компоненты от Z Flip 6.

Характеристики Galaxy Z Flip FE

Дисплеи. По имеющейся информации, Galaxy Z Flip FE будет оснащен 3,4-дюймовым внешним дисплеем и 6,7-дюймовым внутренним складным экраном. Важно отметить, что эта модель, скорее всего, не получит полноэкранный внешний дисплей, который, по слухам, появится в более продвинутом Galaxy Z Flip 7.

Размеры в сложенном состоянии составляют 165,1 x 71,7 x 7,4 мм. Это делает его чуть уже (на 0,2 мм) и немного толще (на 0,5 мм) по сравнению с Galaxy Z Flip 6, толщина которого составляет 6,9 мм.

Камера. Samsung может использовать ту же конфигурацию камеры, что и в Galaxy Z Flip 6: основной сенсор на 50 Мп и сверхширокоугольный объектив на 12 Мп. Это позволит делать качественные фотографии и видео.

Производительность. Под капотом Galaxy Z Flip FE, скорее всего, будет установлен чипсет Exynos 2400e, как и в готовящемся к выпуску Galaxy S24 FE. Ранее рассматривался и чип Exynos 2500, но у Samsung возникли проблемы с его производством.

Цена. Пока нет точной информации о цене, но Z Flip FE может быть представлен с ценником около 699 долларов. Модель с большим объемом памяти (вероятно, 512 ГБ) может стоить на 100-150 долларов дороже.

Судя по утечкам, Galaxy Z Flip FE станет интересным предложением для тех, кто хочет приобрести складной смартфон Samsung по более доступной цене. Остается дождаться официального анонса от Samsung, чтобы узнать все подробности о характеристиках и дате выхода устройства. Следите за обновлениями!

Источник — sammyguru