Huawei продала более 45 млн смартфонов за 2024 год

Несмотря на жёсткие санкции со стороны США, компания Huawei демонстрирует уверенное возвращение к лидерству, адаптируясь к новым условиям и находя возможности для роста. После серьёзного кризиса, вызванного ограничениями на доступ к передовым технологиям и 5G-чипам, Huawei переориентировалась на новые направления, включая разработку программного обеспечения, производство микросхем и технологии интеллектуального вождения.

В 2024 году Huawei удалось добиться значительных успехов, увеличив объёмы продаж смартфонов до более чем 45 миллионов устройств, что на 25% больше, чем в предыдущем году. По оценкам экспертов, компания заняла второе место на китайском рынке смартфонов с долей около 16%, уступив лишь Vivo с 17%. При этом, по данным Canalys, компания смогла увеличить продажи сотовых аппаратов на китайском рынке на 37%. В частности, компания стала лидером продаж на рынке смартфонов в первые две недели 2024 года.

Общая выручка Huawei в 2024 году превысила 118 миллиардов долларов, что свидетельствует о росте на 22% по сравнению с 2023 годом. Это самый быстрый рост выручки компании за последние четыре года. Помимо потребительского рынка, Huawei активно развивает сотрудничество с государственными компаниями и расширяет своё присутствие в автомобильном секторе. Компания также разработала собственную операционную систему HarmonyOS и собственные высокотехнологичные чипы, чтобы конкурировать с Nvidia в области аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта.

Если в целом, то по итогам 2024 года объёмы продаж смартфонов всех марок в Китае выросли на 1,5 %, и лидером по итогам года эксперты признают Vivo с 17,8 % рынка. Huawei, в свою очередь, показала взрывной рост и стала вторым брендом смартфонов в Китае.

Источник — reuters