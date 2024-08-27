Утечка характеристик OnePlus 13: батарея и камера

OnePlus часто оказывается в центре внимания из-за распространённых проблем с материнской платой, о которых сообщают пользователи OnePlus 9 Pro и 10 Pro. Тем не менее, бренд активно работает над своим будущим флагманом OnePlus 13, который должен выйти в Китае в октябре этого года. Этот смартфон станет одним из первых устройств с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm.

По информации известного инсайдера Digital Chat Station, OnePlus 13 будет оснащен основным широкоугольным сенсором Sony LYT-808 с разрешением 50 мегапикселей и диафрагмой f/1.6. Этот объектив использовался также в OnePlus 12, это подтверждает слухи о том, что серьёзных обновлений камеры в новой модели не будет.

Кроме того, устройство получит 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

Одним из значимых улучшений OnePlus 13 станет аккумулятор. Новый смартфон будет оснащен батареей емкостью 6000 мАч, что больше, чем у его предшественника с 5400 мАч. Также будет поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Ранние отчёты также указывают, что OnePlus 13 будет иметь 6,8-дюймовый 8T OLED-экран с изогнутым дизайном micro quad. Разрешение экрана составит QHD 1440*3168 пикселей с поддержкой частоты обновления до 120 Гц. Устройство получит степень защиты от воды и пыли IP68/69.

Смартфон будет оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Ожидается, что OnePlus 13 будет работать на базе OxygenOS под управлением Android 15 на мировом рынке. В Китае устройство будет поставляться с ColorOS 15 на базе Android 14. Информации о глобальном запуске пока нет, но, учитывая историю бренда, можно ожидать, что OnePlus 13 выйдет на международный рынок в начале 2025 года.

Источник — gsmchina.com