Что Apple представит на мероприятии «It’s Glowtime» 9.09.2024

Apple официально объявила о проведении мероприятия под названием «It’s Glowtime» (Время сияния) по запуску линейки смартфонов iPhone 16, которое состоится 9 сентября. На этом мероприятии компания также представит несколько дополнительных продуктов, таких как Apple Watch и другие новинки. Помимо этого, Apple может анонсировать обновления для своих устройств с новыми внутренними компонентами и возможными изменениями дизайна. Узнайте, чего ожидать от этого события, и посмотрите, есть ли у компании еще какие-нибудь сюрпризы для пользователей.

Презентация iPhone 16 будет транслироваться в прямом эфире на различных платформах, включая YouTube, Apple TV и специальный веб-сайт, начиная с 20:00 мск 9 сентября. Если вы не знаете, какие устройства ожидать, вот что может быть представлено компанией.

iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Первое, что может быть анонсировано, это новые iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Эти модели будут иметь переработанную заднюю панель с вертикальным расположением камеры вместо диагонального. Также появится новая кнопка действия, ранее доступная только в моделях «Pro». Apple обновит внутренние компоненты, чтобы добавить будущие функции Apple Intelligence.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Модели iPhone 16 Pro также могут стать изюминкой мероприятия благодаря новому размеру и форм-фактору. Меньший «Pro» будет оснащён 6,3-дюймовым дисплеем, а более крупный «Pro Max» — 6,9-дюймовым дисплеем. Обе модели получат обновлённое аппаратное обеспечение камеры, но общий дизайн останется прежним. Модели «Pro» также могут содержать несколько специальных функций Apple Intelligence.

Apple Watch 10, Ultra 3 и SE 3

В категории Apple Watch компания может представить Series 10 с большим дисплеем и более тонким корпусом в честь 10-й годовщины Apple Watch. Ultra 3 будет обновлён с использованием новейших внутренних компонентов, а SE 3 может выйти в пластиковом корпусе для привлечения молодой аудитории. Вся линейка получит новейшие процессоры и более яркие дисплеи.

AirPods 4

Apple обновит базовую линейку AirPods, представив две новые модели для бюджетного и среднего сегментов. Обе модели будут иметь новые аудиофункции и возможный редизайн, схожий с моделями «Pro».

Apple Intelligence

На сентябрьском мероприятии Apple может представить функции Apple Intelligence для моделей iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Эти функции будут играть ключевую роль в анонсе новых устройств.

iOS 18 и другие обновления программного обеспечения

После мероприятия Apple предоставит разработчикам сборки на релиз iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2. Обновления будут выпущены вскоре после того, как устройства поступят в продажу до 20 сентября.

iPad mini 7 и iPad начального уровня

Компания может анонсировать iPad mini 7 и iPad 10. Внешний дизайн останется прежним, но устройства могут получить функции Apple Intelligence и обновленные внутренние компоненты. Подробности по этому вопросу пока скудны.

Это все устройства, которые мы ожидаем от Apple на мероприятии «It’s Glowtime» 9 сентября. Мы будем подробно освещать это событие, поэтому следите за новостями, чтобы узнать больше подробностей.

Источник — wccftech.com