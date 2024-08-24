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Новые OLED-дисплеи Samsung позволят заряжать смартфоны в 2 раза реже

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.08.2024
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Новые OLED-дисплеи Samsung позволят заряжать смартфоны в 2 раза реже

Компания Samsung Display анонсировала прорыв в технологии экранов – новый тип OLED-панели без поляризационной плёнки. Вице-президент компании обнародовал эту информацию на выставке IMID 2024, выступая с докладом на тему «Бесконечное развитие дисплеев с применением искусственного интеллекта». Эти экраны обещают сократить энергопотребление вдвое по сравнению с существующими телефонными дисплеями, что значительно увеличит время работы устройств от одной зарядки.

Снижение энергопотребления на 50% может радикально изменить использование смартфонов, позволяя им работать более 24 часов без подзарядки даже при активном использовании. По словам вице-президента, такая технология позволит создавать флагманские телефоны, которые пользователи будут заряжать намного реже, чем это требуется сегодня.

Этот прогресс важен в контексте будущих задач искусственного интеллекта. Высококачественные изображения, создаваемые с помощью ИИ, требуют от дисплеев с исключительной точностью цветопередачи. Samsung подчёркивает, что новые экраны должны быть не только энергоэффективными, но и достаточно гибкими и лёгкими для различных форм-факторов устройств.

Вице-президент Samsung также отметил, что функциональные возможности, например, низкое энергопотребление новых OLED-дислеев, сделают работу ИИ более продуктивной. Возможно, Samsung планирует использовать экономию энергии для поддержки более сложных вычислений ИИ, а не просто для увеличения времени работы от батареи. Тем не менее, если нововведения приведут к разработке телефонов, которые могут проработать все выходные без подзарядки, это будет значительным шагом вперёд.

Источник — phonearena.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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