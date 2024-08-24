Новые OLED-дисплеи Samsung позволят заряжать смартфоны в 2 раза реже

Компания Samsung Display анонсировала прорыв в технологии экранов – новый тип OLED-панели без поляризационной плёнки. Вице-президент компании обнародовал эту информацию на выставке IMID 2024, выступая с докладом на тему «Бесконечное развитие дисплеев с применением искусственного интеллекта». Эти экраны обещают сократить энергопотребление вдвое по сравнению с существующими телефонными дисплеями, что значительно увеличит время работы устройств от одной зарядки.

Снижение энергопотребления на 50% может радикально изменить использование смартфонов, позволяя им работать более 24 часов без подзарядки даже при активном использовании. По словам вице-президента, такая технология позволит создавать флагманские телефоны, которые пользователи будут заряжать намного реже, чем это требуется сегодня.

Этот прогресс важен в контексте будущих задач искусственного интеллекта. Высококачественные изображения, создаваемые с помощью ИИ, требуют от дисплеев с исключительной точностью цветопередачи. Samsung подчёркивает, что новые экраны должны быть не только энергоэффективными, но и достаточно гибкими и лёгкими для различных форм-факторов устройств.

Вице-президент Samsung также отметил, что функциональные возможности, например, низкое энергопотребление новых OLED-дислеев, сделают работу ИИ более продуктивной. Возможно, Samsung планирует использовать экономию энергии для поддержки более сложных вычислений ИИ, а не просто для увеличения времени работы от батареи. Тем не менее, если нововведения приведут к разработке телефонов, которые могут проработать все выходные без подзарядки, это будет значительным шагом вперёд.

Источник — phonearena.com