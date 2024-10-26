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Apple тестирует новую функцию для людей с преддиабетом

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.10.2024
4 Просмотра 0
Apple тестирует новую функцию для людей с преддиабетом

Apple активно расширяет своё присутствие на рынке здравоохранения, начав с Apple Watch и других гаджетов, и, согласно данным Bloomberg, готовит новую функцию для людей с предиабетом. После успешного внедрения ЭКГ, мониторинга нерегулярного сердцебиения, отслеживания апноэ сна и функции слухового аппарата в AirPods Pro 2, компания сосредоточилась на разработке неинвазивного метода контроля уровня глюкозы в крови.

В частности, Apple разрабатывает датчики для беспрокольного измерения уровня глюкозы, и уже провела внутреннее тестирование соответствующего приложения. В ходе тестирования, проведённого ранее в этом году, сотрудники компании успешно оценили функциональность приложения, что позволяет предположить скорый запуск данной функции для широкой публики.

Важно отметить, что эта функция ориентирована на людей с преддиабетом, находящихся в группе риска развития диабета 2 типа. Более того, помимо непрерывного мониторинга уровня глюкозы, приложение будет фиксировать приём пищи и, основываясь на этих данных, предлагать рекомендации по питанию для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Таким образом, Apple стремится предоставить пользователям эффективный инструмент для профилактики и управления преддиабетом.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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