Apple тестирует новую функцию для людей с преддиабетом

Apple активно расширяет своё присутствие на рынке здравоохранения, начав с Apple Watch и других гаджетов, и, согласно данным Bloomberg, готовит новую функцию для людей с предиабетом. После успешного внедрения ЭКГ, мониторинга нерегулярного сердцебиения, отслеживания апноэ сна и функции слухового аппарата в AirPods Pro 2, компания сосредоточилась на разработке неинвазивного метода контроля уровня глюкозы в крови.

В частности, Apple разрабатывает датчики для беспрокольного измерения уровня глюкозы, и уже провела внутреннее тестирование соответствующего приложения. В ходе тестирования, проведённого ранее в этом году, сотрудники компании успешно оценили функциональность приложения, что позволяет предположить скорый запуск данной функции для широкой публики.

Важно отметить, что эта функция ориентирована на людей с преддиабетом, находящихся в группе риска развития диабета 2 типа. Более того, помимо непрерывного мониторинга уровня глюкозы, приложение будет фиксировать приём пищи и, основываясь на этих данных, предлагать рекомендации по питанию для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Таким образом, Apple стремится предоставить пользователям эффективный инструмент для профилактики и управления преддиабетом.