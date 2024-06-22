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Умные очки Ray-Ban от Meta* стали в три раза лучше

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.06.2024
194 Просмотра 0
Умные очки Ray-Ban от Meta стали в три раза лучше

Умные очки Ray-Ban от Meta* продолжают оставаться одним из фаворитов среди гаджетов последнего года благодаря их способности удивительно качественно воспроизводить звук через открытые наушники (или, как можно предположить, через встроенные динамики), а также за счёт интегрированной 12-мегапиксельной камеры и множества функций. Недавно эти очки получили важное обновление.

Основное в обновлении версии 6.0 – это расширение возможности записи видео до трех минут, что значительно больше предыдущего лимита в одну минуту. Стоит отметить, что по умолчанию продолжительность записи остаётся 60 секунд, поэтому пользователям потребуется войти в настройки камеры и установить желаемую продолжительность видео вручную, чтобы воспользоваться новым лимитом.

Разумеется, увеличение времени записи видео может повлиять на продолжительность работы батареи – такова цена за дополнительные возможности. Поэтому не удивляйтесь, если вам придется заряжать очки чаще обычного.

Кроме того, Meta* добавила новый музыкальный сервис в список интегрированных платформ. Теперь к Spotify и Apple Music присоединился Amazon Music. Хотя музыку можно было слушать и через Bluetooth, теперь приложение позволяет начать воспроизведение музыки нажатием и удержанием дужки очков или голосом – эта функция пока доступна только для пользователей iPhone.

Для тех, кто предпочитает спокойствие и релаксацию, теперь доступно приложение для медитации Calm, которое позволяет запускать Daily Calm прямо через очки или запускать любимую медитацию, а также предлагает трёхмесячную бесплатную пробную версию. Все эти новые функции нужно активировать в настройках.

Если у вас настроено автоматическое обновление, новые возможности могут уже быть установлены на вашем устройстве. В противном случае, проверьте настройки и обновите их самостоятельно.

*Компания Meta признана экстремистской на территории Российской Федерации

Источник — digitaltrends.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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