Умные очки Ray-Ban от Meta* стали в три раза лучше

Умные очки Ray-Ban от Meta* продолжают оставаться одним из фаворитов среди гаджетов последнего года благодаря их способности удивительно качественно воспроизводить звук через открытые наушники (или, как можно предположить, через встроенные динамики), а также за счёт интегрированной 12-мегапиксельной камеры и множества функций. Недавно эти очки получили важное обновление.

Основное в обновлении версии 6.0 – это расширение возможности записи видео до трех минут, что значительно больше предыдущего лимита в одну минуту. Стоит отметить, что по умолчанию продолжительность записи остаётся 60 секунд, поэтому пользователям потребуется войти в настройки камеры и установить желаемую продолжительность видео вручную, чтобы воспользоваться новым лимитом.

Разумеется, увеличение времени записи видео может повлиять на продолжительность работы батареи – такова цена за дополнительные возможности. Поэтому не удивляйтесь, если вам придется заряжать очки чаще обычного.

Кроме того, Meta* добавила новый музыкальный сервис в список интегрированных платформ. Теперь к Spotify и Apple Music присоединился Amazon Music. Хотя музыку можно было слушать и через Bluetooth, теперь приложение позволяет начать воспроизведение музыки нажатием и удержанием дужки очков или голосом – эта функция пока доступна только для пользователей iPhone.

Для тех, кто предпочитает спокойствие и релаксацию, теперь доступно приложение для медитации Calm, которое позволяет запускать Daily Calm прямо через очки или запускать любимую медитацию, а также предлагает трёхмесячную бесплатную пробную версию. Все эти новые функции нужно активировать в настройках.

Если у вас настроено автоматическое обновление, новые возможности могут уже быть установлены на вашем устройстве. В противном случае, проверьте настройки и обновите их самостоятельно.

*Компания Meta признана экстремистской на территории Российской Федерации

Источник — digitaltrends.com