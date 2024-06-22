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Стала известна цена Galaxy Watch Ultra, Watch 7 и Buds 3

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.06.2024
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Стала известна цена Galaxy Watch Ultra, Watch 7 и Buds 3

Ближайшее мероприятие Samsung, Galaxy Unpacked, запланировано на 10 июля 2024 года. Ожидается, что акцент будет сделан на новейшие модели складных смартфонов. В рамках этого мероприятия также предполагается анонс нового поколения умных часов Galaxy Watch, включая модели Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra.

Недавно на европейском интернет-магазине были обнаружены сведения о стоимости и доступных цветах указанных гаджетов. По информации, Galaxy Watch Ultra предложат в трех цветовых решениях: Titanium Grey, Titanium White и Titanium Silver. Ценник на модель с поддержкой LTE ожидается в диапазоне 689–699 евро. Отмечается, что данные цены могут быть указаны с учётом скидки, так что итоговая розничная цена может оказаться выше.

цены Galaxy Watch Ultra

Важно упомянуть, что новинка от Samsung в линейке Ultra будет доступна исключительно в LTE-варианте и в корпусе размером 47 мм, что чуть больше предыдущей модели Galaxy Watch6 Classic с 46-миллиметровым корпусом.

Что касается Galaxy Watch7, то эти часы будут предложены в зелёном, серебристом и кремовом оттенках. Модели с Bluetooth будут стоить от 319 евро за 40-миллиметровую версию и от 349 евро за 44-миллиметровый вариант.

цены Galaxy Watch 7

Отчёт также освещает предполагаемую стоимость новых Galaxy Buds3 и Buds3 Pro. По предварительной информации, Galaxy Buds3 оцениваются в 229 евро, а Buds3 Pro — в 319 евро. Обе модели будут доступны в серебристом и белом цветах.

цены Galaxy Buds3

На текущий момент информация о ценах на LTE-версии не представлена. Однако можно предположить, что они будут стоить примерно столько же, сколько их предшественники из серии Galaxy Watch6 с Bluetooth.

Источник — ytechb.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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