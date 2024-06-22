Стала известна цена Galaxy Watch Ultra, Watch 7 и Buds 3

Ближайшее мероприятие Samsung, Galaxy Unpacked, запланировано на 10 июля 2024 года. Ожидается, что акцент будет сделан на новейшие модели складных смартфонов. В рамках этого мероприятия также предполагается анонс нового поколения умных часов Galaxy Watch, включая модели Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra.

Недавно на европейском интернет-магазине были обнаружены сведения о стоимости и доступных цветах указанных гаджетов. По информации, Galaxy Watch Ultra предложат в трех цветовых решениях: Titanium Grey, Titanium White и Titanium Silver. Ценник на модель с поддержкой LTE ожидается в диапазоне 689–699 евро. Отмечается, что данные цены могут быть указаны с учётом скидки, так что итоговая розничная цена может оказаться выше.

Важно упомянуть, что новинка от Samsung в линейке Ultra будет доступна исключительно в LTE-варианте и в корпусе размером 47 мм, что чуть больше предыдущей модели Galaxy Watch6 Classic с 46-миллиметровым корпусом.

Что касается Galaxy Watch7, то эти часы будут предложены в зелёном, серебристом и кремовом оттенках. Модели с Bluetooth будут стоить от 319 евро за 40-миллиметровую версию и от 349 евро за 44-миллиметровый вариант.

Отчёт также освещает предполагаемую стоимость новых Galaxy Buds3 и Buds3 Pro. По предварительной информации, Galaxy Buds3 оцениваются в 229 евро, а Buds3 Pro — в 319 евро. Обе модели будут доступны в серебристом и белом цветах.

На текущий момент информация о ценах на LTE-версии не представлена. Однако можно предположить, что они будут стоить примерно столько же, сколько их предшественники из серии Galaxy Watch6 с Bluetooth.

Источник — ytechb.com