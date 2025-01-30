Уязвимости чипов Apple: угроза данным в A- и M-серии

Учёные обнаружили две критические уязвимости в чипах Apple A- и M-серии, позволяющие хакерам перехватывать данные через браузеры.

в чипах Apple A- и M-серии, позволяющие хакерам перехватывать данные через браузеры. Под угрозой — пароли, история местоположений, письма из Gmail, Proton Mail, данные карт и события из iCloud Calendar.

Атаки возможны даже при посещении безопасных сайтов вроде Google Maps или iCloud.

вроде Google Maps или iCloud. Apple работает над исправлениями, но пока рекомендует пользователям быть осторожными.

Что случилось? Подробности исследования

Группа исследователей из Технологического института Джорджии (США) и Университета Бохума (Германия) провела глубокий анализ чипов Apple. Результаты шокируют: в архитектуре процессоров A14 Bionic (и новее) и M1 (и новее) найдены изъяны, которые невозможно исправить без изменения конструкции железа.

Уязвимости Apple получили названия FLOP (Fetch Load Operator Pass) и SLAP (Speculative Load Address Pass). Они относятся к категории side-channel-атак — методов, где хакеры анализируют не прямые данные, а косвенные «улики»: время выполнения операций, энергопотребление процессора, уровень нагрева устройства.

Как это работает? Примеры взлома

Кража геолокации: Злоумышленник может узнать, где вы были, анализируя загрузку карт в Google Maps.

Злоумышленник может узнать, где вы были, анализируя загрузку карт в Google Maps. Доступ к почте: При открытии Gmail или Proton Mail хакеры способны «подсмотреть» содержимое писем через утечки данных в кэше процессора.

При открытии Gmail или Proton Mail хакеры способны «подсмотреть» содержимое писем через утечки данных в кэше процессора. Утечка платежей: Данные карт, сохранённые в автозаполнении браузера, могут быть перехвачены во время оплаты на сайтах.

В демонстрациях учёные показали, что атаки возможны через Safari и Chrome — даже если пользователь посещает сайты с HTTPS-шифрованием.

Список уязвимых устройств

Проверьте, есть ли ваше устройство в этом списке:

📱 iPhone

Все модели, выпущенные с сентября 2021 года, включая iPhone 13, 14, 15 и SE (3-го поколения).

💻 Mac

MacBook Air и MacBook Pro (2022 и новее).

Mac Mini, iMac, Mac Studio, Mac Pro (2023 и новее).

📊 iPad

iPad Pro, iPad Air, iPad Mini (с сентября 2021 года).

Почему это опасно? Особенности атак

Не требуют установки вредоносного ПО. Достаточно заманить жертву на сайт с эксплойтом. Работают через браузеры. Safari и Chrome уязвимы, даже если они обновлены. Не оставляют следов. Пользователь не заметит подозрительной активности.

«Эти уязвимости — как скрытая камера в вашем устройстве. Хакеры могут незаметно собирать данные годами», — пояснил Джейсон Ким, один из авторов исследования.

Что делает Apple? Официальный ответ

Компания подтвердила получение отчёта от исследователей. В заявлении для прессы сказано:

«Мы осведомлены о проблеме и разрабатываем обновления для снижения рисков. На текущий момент нет доказательств эксплуатации этих уязвимостей в реальных атаках».

Однако, по данным источников, патчи будут иметь ограниченную эффективность — полностью устранить угрозу можно только в новых поколениях чипов.

Как защититься? Советы от экспертов

Отключите автозаполнение паролей и карт в браузерах. Используйте для этого менеджеры паролей (1Password, Bitwarden). Не открывайте подозрительные ссылки — даже от знакомых. Используйте раздельные профили в браузерах для работы и личных данных. Обновите устройства сразу после выхода исправлений (ожидаются в iOS 18.1, macOS 15.1). Включите двухфакторную аутентификацию для iCloud, Google и Proton Mail.

Почему это важно для всех?

Даже если вы не храните «секреты» на устройстве, утечка геолокации или переписки может быть использована для:

Шантажа.

Фишинговых атак на ваших контактов.

Кражи аккаунтов через восстановление пароля.

«Apple десятилетиями позиционировала себя как эталон безопасности, но эти уязвимости показывают — абсолютной защиты не существует», — комментирует Анна Вольф, эксперт по кибербезопасности из Palo Alto Networks.

Что дальше?

Следите за обновлениями через Настройки → Основные → Обновление ПО .

. Исследователи опубликовали технический отчёт с деталями атак (доступен на сайте Университета Бохума).

с деталями атак (доступен на сайте Университета Бохума). Если вы используете устройство из группы риска — рассмотрите переход на модель с чипом M4 (пока не подтверждена его уязвимость).

Итог: Будьте бдительны, но не паникуйте. Риск стать жертвой целевой атаки мал, однако базовые меры безопасности помогут спать спокойнее.