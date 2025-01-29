Протестировано: Чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy действительно лучше обычной версии?



Как стало уже традицией, Samsung оснастил новую линейку Galaxy S25 эксклюзивной версией флагманского процессора Qualcomm — Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Чип обещает ещё больше скорости, но оправдывает ли он ожидания? Мы проверили Galaxy S25 Ultra в бенчмарках, чтобы выяснить это.

Ни Qualcomm, ни Samsung не раскрывают детальных отличий «галактической» версии. Известно, что пиковая частота CPU выросла до 4.47 ГГц (на 150 МГц выше стандартных 4.32 ГГц). Цифры впечатляют, но прирост всего 3.5% — вряд ли это заметно в повседневных задачах. Заявления о 30% росте GPU и 40% ускорении NPU касаются сравнения с прошлым поколением, но не конкурентами. Чтобы понять, есть ли реальные преимущества перед обычным Snapdragon 8 Elite, мы запустили серию тестов.

Бенчмарки Snapdragon 8 Elite for Galaxy



В GeekBench 6 небольшой прирост частоты дал Galaxy S25 Ultra лидерство: +3.9% в однопоточном режиме и +7.2% в многопоточном против OnePlus 13 (на стандартном чипе). По сравнению с Galaxy S24 Ultra разрыв ещё заметнее: +37% и +41% соответственно. Всё совпадает с заявлениями Qualcomm.

В PCMark Work 3.0, который оценивает повседневные задачи (редактирование фото, видео и т.д.), Galaxy S25 Ultra обогнал предшественника на 9.4%. Это гарантирует плавную работу приложений, хотя здесь важную роль играет оптимизация системы и ОЗУ.

GPU: Нет разницы с обычным Snapdragon 8 Elite

С графикой ситуация иная. В 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Galaxy S25 Ultra на 29% быстрее S24 Ultra, но практически идентичен OnePlus 13 и ASUS ROG Phone 9 Pro (-1% и +0.4% соответственно). Тест на трассировку лучей Solar Bay тоже не выявил преимуществ — разница всего 1%.

Проблемы с охлаждением

Типично для Samsung, устойчивая производительность хромает. После минуты нагрузки в Wild Life Extreme Galaxy S25 Ultra теряет 20% мощности, тогда как OnePlus 13 — всего 5%. S24 Ultra в прошлом году показывал падение на 10%. Это подтверждает: Snapdragon 8 Elite быстро сдаёт позиции при перегреве, а «галактическая» версия не решает проблему — всё зависит от охлаждения.

Стоит ли покупать Galaxy S25 из-за чипа?

Как и раньше, Snapdragon 8 Elite for Galaxy даёт небольшой прирост, но его недостаточно, чтобы выбирать телефон только ради процессора. Геймерам, например, стоит обратить внимание на модели с лучшим охлаждением. Тем не менее, Galaxy S25 Ultra лидирует в некоторых тестах благодаря чипу.

Эксклюзивный чип — скорее маркетинг, но есть и реальные плюсы:

Интеграция Spatio-Temporal Filter для улучшения обработки фото.

Поддержка ProScaler для масштабирования изображений.

Оптимизация mDNIe для энергоэффективности экрана.

Итог

Snapdragon 8 Elite for Galaxy — не главный аргумент за покупку Galaxy S25. Решение стоит принимать, оценивая камеру, дизайн, экран и другие фишки серии. Но если вы фанат бенчмарков и хотите «самый быстрый» смартфон на бумаге — Galaxy S25 Ultra ваш выбор.