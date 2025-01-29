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Интернет и ПО

Apple тайно тестирует подключение iPhone к Starlink

Владислав Ильин Владислав Ильин
29.01.2025
3 Просмотра 0
iPhone Starlink

Apple, T-Mobile и SpaceX объединяются, чтобы предложить пользователям iPhone доступ к спутниковой сети Starlink. Это нововведение добавляет ещё один вариант спутниковой связи для владельцев iPhone. Хотя Apple уже предоставляет такую возможность через Globalstar, теперь пользователи могут получить альтернативу. Bloomberg сообщает, что в последнем обновлении iOS 18.3 содержится «незаметная» поддержка Starlink. И компании тайно тестировали это решение на ограниченном числе устройств.

Почему Это Важно?

Спутниковая связь стала важной функцией для смартфонов, особенно когда нет доступа к сотовой сети. Apple предлагает эту опцию уже несколько лет, но преимущества Starlink могут сделать её более полезной. В отличие от Globalstar, которая пока ограничена экстренными контактами и обращениями к спасателям, Starlink может предложить больше возможностей. Например, Илон Маск отметил, что текущее поколение системы Starlink позволяет передавать среднеразрешённые изображения, музыку и аудиоподкасты, а следующее поколение будет поддерживать видео.

Бета-Тестирование: Как Это Работает?

T-Mobile начала бета-тестирование Starlink для владельцев iPhone. Участники программы получили сообщение, где говорится: «Вы участвуете в бета-тестировании T-Mobile Starlink. Теперь вы можете оставаться на связи с помощью текстовых сообщений через спутник практически из любого места». Для этого требуется обновление до iOS 18.3, и в приложении «Настройки» появляется новый переключатель для управления подключением к Starlink. T-Mobile также заявила, что «подавляющее большинство современных смартфонов» скоро будут поддерживать эту функцию.

Преимущества и Возможности

Одним из главных преимуществ Starlink является то, что вам не нужно направлять телефон в сторону неба для подключения. Достаточно просто иметь его в кармане, и вы всё равно сможете оставаться на связи. Кроме того, хотя сейчас Starlink работает только с текстовыми сообщениями, поддержка данных и видеозвонков находится в разработке. Это делает Starlink более универсальным решением по сравнению с Globalstar, которое пока ограничивается несколькими странами, тогда как Starlink доступен только в США.

Будущее: Что Ждёт Пользователей?

По словам Bloomberg, поддержка Starlink будет доступна для большинства лучших моделей iPhone. Аппараты Apple Watch Ultra также получат эту функцию позже в этом году. Это открывает новые горизонты для пользователей, которые ценят надёжность и универсальность своих устройств. Будьте готовы следить за небом, потому что дальнейшие детали об этой технологии могут появиться в ближайшее время.

Заключение

Сотрудничество Apple, T-Mobile и SpaceX обещает изменить правила игры в мире спутниковой связи для смартфонов. Starlink может стать мощным инструментом для тех, кто нуждается в постоянной связи даже в самых удалённых местах. Если вы хотите быть в курсе всех новостей и обновлений, подписывайтесь на наши рассылки и будьте первыми, кто узнает о новых технологиях и возможностях.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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