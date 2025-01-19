Apple удалила TikTok и приложения ByteDance

На фоне закрытия TikTok Apple сделала редкий шаг: опубликовала заявление, в котором перечислены все приложения, недоступные в США. Apple удалила TikTok и другие приложения ByteDance из App Store в США. Обычно производитель iPhone не публикует информацию о том, когда он блокирует приложения.

Примечательно, что другие приложения ByteDance, включая CapCut, Lemon8 — которые резко выросли за последние несколько месяцев — и Marvel Snap, также входят в число заблокированных. Вот полный список приложений, которые Apple удалила:

TikTok

TikTok Studio

TikTok Shop Seller Center

CapCut

Lemon8

Hypic

Lark – Team Collaboration

Lark – Rooms Display

Lark Rooms Controller

Gauth: AI Study Companion

MARVEL SNAP

В документе поддержки Apple отметила, что компания соблюдает закон, блокируя все эти приложения.

«Apple обязана соблюдать законы в юрисдикциях, где она работает. В соответствии с Законом о защите американцев от контролируемых иностранным противником приложений приложения, разработанные ByteDance Ltd. и ее дочерними компаниями, включая TikTok, CapCut, Lemon8 и другие, больше не будут доступны для загрузки или обновления в App Store для пользователей в Соединенных Штатах с 19 января 2025 года», — заявила компания.

В документе также подчеркивается, что люди, посещающие США и настроившие App Store на регион, отличный от США, не смогут обновлять приложение или приобретать внутри него контент.

TikTok и другие приложения ByteDace запрещены в результате законопроекта, принятого в прошлом году. Он обязывает компанию продать приложение для коротких видео или прекратить работу. На прошлой неделе Верховный суд поддержал этот закон, в результате чего Apple и Google заблокировали приложение поздно вечером 19 января.