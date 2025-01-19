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Интернет и ПО

Apple удалила TikTok и приложения ByteDance

Владислав Ильин Владислав Ильин
19.01.2025
429 Просмотров 0
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На фоне закрытия TikTok Apple сделала редкий шаг: опубликовала заявление, в котором перечислены все приложения, недоступные в США. Apple удалила TikTok и другие приложения ByteDance из App Store в США. Обычно производитель iPhone не публикует информацию о том, когда он блокирует приложения.

Примечательно, что другие приложения ByteDance, включая CapCut, Lemon8 — которые резко выросли за последние несколько месяцев — и Marvel Snap, также входят в число заблокированных. Вот полный список приложений, которые Apple удалила:

  • TikTok
  • TikTok Studio
  • TikTok Shop Seller Center
  • CapCut
  • Lemon8
  • Hypic
  • Lark – Team Collaboration
  • Lark – Rooms Display
  • Lark Rooms Controller
  • Gauth: AI Study Companion
  • MARVEL SNAP

В документе поддержки Apple отметила, что компания соблюдает закон, блокируя все эти приложения.

«Apple обязана соблюдать законы в юрисдикциях, где она работает. В соответствии с Законом о защите американцев от контролируемых иностранным противником приложений приложения, разработанные ByteDance Ltd. и ее дочерними компаниями, включая TikTok, CapCut, Lemon8 и другие, больше не будут доступны для загрузки или обновления в App Store для пользователей в Соединенных Штатах с 19 января 2025 года», — заявила компания.

В документе также подчеркивается, что люди, посещающие США и настроившие App Store на регион, отличный от США, не смогут обновлять приложение или приобретать внутри него контент.

TikTok и другие приложения ByteDace запрещены в результате законопроекта, принятого в прошлом году. Он обязывает компанию продать приложение для коротких видео или прекратить работу. На прошлой неделе Верховный суд поддержал этот закон, в результате чего Apple и Google заблокировали приложение поздно вечером 19 января.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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