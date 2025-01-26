Главная » Смартфоны и телефоны Приоритеты Apple в сфере ИИ на 2025 год: что раскрыла утечка Смартфоны и телефоны Приоритеты Apple в сфере ИИ на 2025 год: что раскрыла утечка Владислав Ильин 3 Просмотра

Apple решила бросить все силы на гонку в области искусственного интеллекта. Согласно утечке служебной записки, о которой сообщило издание Bloomberg (со ссылкой на 9to5Mac), компания сосредоточится на двух ключевых направлениях до конца 2025 года: масштабном обновлении Siri и создании более продвинутых ИИ-моделей. Внутренний меморандум, распространенный главой подразделения ИИ Apple Джоном Джаннандреа, также подтвердил перевод топ-менеджера Кима Воррата в команду разработчиков — его задача «довести Siri и технологии ИИ до идеала».

Apple в роли догоняющего: почему это важно

За последний год конкуренты вроде Samsung и Google заметно ускорились. Например, Samsung уже интегрировала ИИ в линейку Galaxy S25, а Google активно внедряет Gemini в свои сервисы. На этом фоне Apple выглядит осторожнее: хотя Apple Intelligence представили с помпой, функции внедряются постепенно, а Siri, несмотря на раннее лидерство, давно критикуют за ограниченность.

«Признание отставания — первый шаг к рывку», — комментируют эксперты. В Apple это понимают. Судя по документу, компания ставит амбициозные цели

Siri 2.0: революция вместо эволюции

Цифровой помощник Apple, когда-то задавший тренд, теперь проигрывает ChatGPT и другим нейросетевым аналогам. Пользователи жаловались на шаблонные ответы и узкий функционал. В iOS 18.2 Apple даже добавила интеграцию с ChatGPT — жест, который многие расценили как временное решение.

Похоже, компания готова к радикальным изменениям. Утечка указывает, что к 2025 году Siri ждет полная перезагрузка. В основе — собственные большие языковые модели (LLM), которые Apple активно развивает. И если верить инсайдерам, к WWDC 2025 (где традиционно представляют iOS 19) мы увидим принципиально нового помощника: более гибкого, «умного» и автономного.

Собственные ИИ-модели: ставка на независимость

Второй приоритет — создание конкурентоспособных LLM, которые не будут уступать ChatGPT или Gemini. И сейчас Apple использует сторонние наработки, но для истинной интеграции ИИ в экосистему нужны собственные решения.

«Разрыв связей с конкурентами — логичный шаг», — отмечают аналитики. Собственные модели дадут Apple полный контроль над функциями: от обработки запросов до персонализации. Именно это особенно важно для таких продуктов, как Vision Pro или умные дома, где глубокая интеграция ИИ станет ключевым преимуществом.

Что это значит для пользователей?

Более «живая» Siri . Ожидайте, что помощник научится понимать контекст, поддерживать диалог. Выполнять сложные задачи — например, бронировать столики или планировать маршруты с учетом пробок.

. Ожидайте, что помощник научится понимать контекст, поддерживать диалог. Выполнять сложные задачи — например, бронировать столики или планировать маршруты с учетом пробок. ИИ в каждом устройстве. Обновленные модели позволят внедрять нейросетевые функции даже в гаджеты с ограниченной мощностью, вроде Apple Watch.

Обновленные модели позволят внедрять нейросетевые функции даже в гаджеты с ограниченной мощностью, вроде Apple Watch. Конфиденциальность. Apple традиционно делает ставку на обработку данных на устройстве, а не в облаке. Собственные LLM могут усилить эту стратегию.

Когда ждать результатов?

Первые признаки изменений проявятся уже в iOS 19, презентация которой ожидается в июне 2025 года на WWDC. Однако некоторые улучшения Siri, согласно слухам, могут появиться раньше — в промежуточных обновлениях iOS 18.

И пока Apple сохраняет интригу, но ясно одно: компания намерена вернуть лидерство в области ИИ. Осталось понять, смогут ли новые разработки перекрыть старт OpenAI и Google или Apple придется искать новые подходы.