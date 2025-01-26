Приоритеты Apple в сфере ИИ на 2025 год: что раскрыла утечка

Apple решила бросить все силы на гонку в области искусственного интеллекта. Согласно утечке служебной записки, о которой сообщило издание Bloomberg (со ссылкой на 9to5Mac), компания сосредоточится на двух ключевых направлениях до конца 2025 года: масштабном обновлении Siri и создании более продвинутых ИИ-моделей. Внутренний меморандум, распространенный главой подразделения ИИ Apple Джоном Джаннандреа, также подтвердил перевод топ-менеджера Кима Воррата в команду разработчиков — его задача «довести Siri и технологии ИИ до идеала».
Apple в роли догоняющего: почему это важно
За последний год конкуренты вроде Samsung и Google заметно ускорились. Например, Samsung уже интегрировала ИИ в линейку Galaxy S25, а Google активно внедряет Gemini в свои сервисы. На этом фоне Apple выглядит осторожнее: хотя Apple Intelligence представили с помпой, функции внедряются постепенно, а Siri, несмотря на раннее лидерство, давно критикуют за ограниченность.
«Признание отставания — первый шаг к рывку», — комментируют эксперты. В Apple это понимают. Судя по документу, компания ставит амбициозные цели
Siri 2.0: революция вместо эволюции
Цифровой помощник Apple, когда-то задавший тренд, теперь проигрывает ChatGPT и другим нейросетевым аналогам. Пользователи жаловались на шаблонные ответы и узкий функционал. В iOS 18.2 Apple даже добавила интеграцию с ChatGPT — жест, который многие расценили как временное решение.
Похоже, компания готова к радикальным изменениям. Утечка указывает, что к 2025 году Siri ждет полная перезагрузка. В основе — собственные большие языковые модели (LLM), которые Apple активно развивает. И если верить инсайдерам, к WWDC 2025 (где традиционно представляют iOS 19) мы увидим принципиально нового помощника: более гибкого, «умного» и автономного.
Собственные ИИ-модели: ставка на независимость
Второй приоритет — создание конкурентоспособных LLM, которые не будут уступать ChatGPT или Gemini. И сейчас Apple использует сторонние наработки, но для истинной интеграции ИИ в экосистему нужны собственные решения.
«Разрыв связей с конкурентами — логичный шаг», — отмечают аналитики. Собственные модели дадут Apple полный контроль над функциями: от обработки запросов до персонализации. Именно это особенно важно для таких продуктов, как Vision Pro или умные дома, где глубокая интеграция ИИ станет ключевым преимуществом.
Что это значит для пользователей?
- Более «живая» Siri. Ожидайте, что помощник научится понимать контекст, поддерживать диалог. Выполнять сложные задачи — например, бронировать столики или планировать маршруты с учетом пробок.
- ИИ в каждом устройстве. Обновленные модели позволят внедрять нейросетевые функции даже в гаджеты с ограниченной мощностью, вроде Apple Watch.
- Конфиденциальность. Apple традиционно делает ставку на обработку данных на устройстве, а не в облаке. Собственные LLM могут усилить эту стратегию.
Когда ждать результатов?
Первые признаки изменений проявятся уже в iOS 19, презентация которой ожидается в июне 2025 года на WWDC. Однако некоторые улучшения Siri, согласно слухам, могут появиться раньше — в промежуточных обновлениях iOS 18.
И пока Apple сохраняет интригу, но ясно одно: компания намерена вернуть лидерство в области ИИ. Осталось понять, смогут ли новые разработки перекрыть старт OpenAI и Google или Apple придется искать новые подходы.