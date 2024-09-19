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У серии iPhone 16 действительно более быстрая зарядка

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.09.2024
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У серии iPhone 16 действительно более быстрая зарядка

Презентация серии iPhone 16 привела к появлению массы информации о новых устройствах от Apple. Компания изначально не раскрывала детали о скорости зарядки, но теперь стало известно, что новые модели iPhone действительно заряжаются быстрее.

Как быстро? Если сравнивать с iPhone 15, который заряжался с максимальной мощностью 27 Вт, новые iPhone 16 способны достичь теоретических 45 Вт. Однако на практике пользователи могут ожидать скорости зарядки около 38-39 Вт, что немного превышает прошлогодний показатель.

Эти данные совпадают с ранее озвученными прогнозами. Что касается других способов зарядки, Apple также увеличила мощность беспроводной зарядки по своему стандарту MagSafe до 25 Вт, в то время как предыдущее поколение поддерживало до 15 Вт.

Для тех, кто предпочитает зарядку по стандарту Qi2, доступна мощность в 15 Вт, а также стандартная зарядка Qi с мощностью 7,5 Вт. Кроме того, серия iPhone 16 поддерживает функцию обратной проводной зарядки с мощностью до 5 Вт, что может быть удобно для зарядки беспроводных наушников.

В итоге, Apple внесла улучшения в скорость зарядки своих новых смартфонов, и хотя увеличение не является революционным по сравнению с прошлым годом, оно заслуживает внимания. Стоит отметить, что в комплекте с телефоном по-прежнему не идет зарядное устройство.

Компания представила четыре модели смартфонов: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Модели Pro имеют некоторые дополнительные преимущества, но, судя по всему, скорость зарядки у всех моделей одинакова, хотя эта информация пока не подтверждена официально.

Все четыре модели будут официально доступны для покупки с 20 сентября, а предварительные заказы уже открыты.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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