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Внешний вид умных часов Huawei WATCH GT 5 представлен на видео

Мария Старкова Мария Старкова
18.09.2024
375 Просмотров 0
Внешний вид умных часов Huawei WATCH GT 5 представлен на видео

Компания Huawei проведет 19 сентября в Барселоне конференцию, на которой представит инновационные продукты. В настоящее время на видеоплатформах можно найти видео распаковки умных часов серии Huawei WATCH GT 5.

В одном из видео демонстрируется модель Huawei WATCH GT 5 с металлическим безелем, украшенным чешуйками. Верхняя и нижняя части внутреннего кольца циферблата оформлены с использованием синего и красного ремешка. Безель выполнен из металла, и ожидается, что эта модель будет одной из дополнительных версий Pro. В правом верхнем углу часов находится заводная головка функциональной ручки серии смарт-часов Huawei.

На другом видео показаны часы WATCH GT 5 с черным безелем и ремешком. Внутреннее кольцо циферблата этой модели отличается от серебристо-белой версии, показанной ранее. Серебристо-белая модель также имеет контрастную шкалу.

Ранее сообщалось, что в базе данных NCC появились умные часы Huawei WATCH GT 5 46 мм (VLI-B19) и Huawei GT 5 Pro 46 мм (VLI-B29). Эти умные часы имеют водонепроницаемость 5 АТМ и комплектуются магнитным беспроводным зарядным устройством. Зарядное устройство поддерживает входное напряжение 5–9 В и ток 2 А.

Источник — ithome.com

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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