ТОП-3 Лучшие умные кольца в 2024 году

Лучшие умные кольца все еще считаются новыми гаджетами, появившимися на рынке относительно недавно, и выполняют широкий спектр функций.

Некоторые модели этих устройств оборудованы передовыми датчиками для мониторинга ключевых показателей здоровья, включая пульс и качество сна. Также есть модели с интегрированными NFC-чипами, позволяющими осуществлять бесконтактные платежи.

Тем не менее, при выборе смарт-кольца на сегодняшнем рынке важно быть осторожным, так как некоторые менее известные производители могут предлагать низкокачественные и недорогие изделия, которые не оправдают ваши ожидания.

Выбор оптимальных умных колец на данный момент может показаться ограниченным, но наши рекомендованные модели демонстрируют высокий уровень технологического прогресса. Мы провели изучение большинства умных колец, которые представлены в нашем списке, и акцентировали внимание на удобстве использования, длительности работы от аккумулятора и точности сбора информации.

Ниже приведён список наших фаворитов среди смарт-колец, доступных на рынке в настоящее время. Это руководство будет полезно тем, кто ищет альтернативу лучшим умным часам и фитнес-трекерам, стремится улучшить сбор данных о своём здоровье или ищет передовое NFC-кольцо для удобства платежей и многого другого.

1 Oura Ring Gen3 Лучшее смарт-кольцо в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с ОС: Android, iOS

Дополнительные функции: гироскоп, шагомер

Мониторинг: акселерометр, калорий, пульса, сна, температуры тела, термометр, физической активности

Защищенность: влагозащита, пылезащита

Объем встроенной памяти: 16 МБ

Время работы в активном режиме: 96 ч

Время зарядки: 80 мин Плюсы Легкая и удобная посадка

Быстро заряжается

Синхронизация данных с многими приложениями

Работает в режиме полета Минусы Мало размеров

Для некоторых функций требуется подписка

Дорого

Известный бренд в сегменте умных колец, Oura, выпустил третье поколение своего флагманского продукта, которое представляет собой улучшенную версию по сравнению с предшественниками. Это устройство оснащено высокоточными датчиками, которые отслеживают важнейшие параметры здоровья пользователя, включая круглосуточное мониторинг сердцебиения и температуру тела. Oura Ring третьего поколения оптимизирован для мониторинга качества сна и контроля за энергетическими уровнями, что делает его идеальным выбором для тех, кто стремится улучшить свой сон.

Внешне Oura Ring выглядит как обычное металлическое кольцо, однако оно скрывает в себе сложную систему датчиков, которые плотно прилегают к коже. Бренд предлагает возможность заказать демонстрационный набор с кольцами-макетами для точного определения размера. Финальная модель кольца отличается своей гладкостью, легкостью (вес варьируется от 4 до 6 граммов в зависимости от размера) и комфортом при носке.

С точки зрения функциональности, Oura Ring третьего поколения обеспечивает сбор большого объема данных о состоянии здоровья пользователя. Приложение для смартфонов, разработанное для работы с кольцом, отличается своей всеобъемлющей, но в то же время интуитивно понятной навигацией, облегчая интерпретацию и понимание собираемой информации. Основным недостатком Oura Ring является его высокая стоимость и переход на модель подписки, что может стать препятствием для некоторых потребителей.

2 Samsung Galaxy Ring Лучшее умное кольцо для пользователей Android

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с ОС: Android

Дополнительные функции: гироскоп, шагомер

Мониторинг: акселерометр, калорий, пульса, сна, температуры тела, термометр, физической активности

Защищенность: IP68

Объем встроенной памяти: 8 МБ

Время работы в активном режиме: 7 дней

Время зарядки: 80 мин Плюсы Нет подписки

Новая функция двойного сжатия

Автономная работа 7 дней Минусы Несовместимо с iPhone

Смарт-кольцо Galaxy Ring является первым подобным устройством от технологического гиганта Samsung. Официальный релиз состоялся в июле, и это носимое гаджет предназначено исключительно для поклонников Android-устройств, поскольку оно не поддерживает iOS.

Samsung Galaxy Ring обладает функционалом, схожим с другими умными кольцами на рынке, но также предлагает уникальные особенности. Устройство оснащено функциями мониторинга сна и физической активности. Используя алгоритмы искусственного интеллекта, Galaxy Ring анализирует качество сна пользователя, его фазы и предоставляет ежедневный утренний отчет ночного отдыха. Кроме того, кольцо способно отслеживать храп, движения во время сна, время засыпания, а также частоту сердечных сокращений и дыхательные показатели.

Все собранные данные синхронизируются и хранятся в приложении Samsung Health, доступном для пользователей Android. К сожалению, владельцы устройств Apple лишены возможности использовать Galaxy Ring в связке со своими гаджетами, если они не готовы перейти на Android.

Преимущество использования Galaxy Ring в рамках экосистемы Samsung заключается в возможности синхронизации данных с тренировок, записанных на смарт-часах Samsung Galaxy, с информацией о сне, собранной смарт-кольцом, позволяя хранить все данные в едином месте. Samsung Galaxy Ring также поддерживает функции для отслеживания физической активности, включая энергетические показатели, уведомления о длительной бездействии и автоматическое распознавание тренировок.

Одна из инновационных функций, которая выделяет Galaxy Ring среди прочих смарт-колец, – это жест «двойное сжатие» пальца, который позволяет отложить будильник или сделать снимок, просто сжав пальцы с кольцом.

3 Amazfit Helio Ring Лучшее доступное смарт-кольцо

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость с ОС: Android, iOS

Дополнительные функции: гироскоп, шагомер

Мониторинг: ЧСС, уровень кислорода в крови (SpO2), стресс, сон, активность

Защищенность: 10 АТМ

Объем встроенной памяти: 16 МБ

Время работы в активном режиме: 4 дня

Время зарядки: 100 мин Плюсы Отлично подходит для отслеживания сна

Удобная посадка

Доступная цена Минусы Доступно только в двух размерах

Данные иногда могут быть неточными

Смарт-часы и смарт-кольца выполняют различные функции: смарт-часы эффективнее в отслеживании активности, в то время как смарт-кольца оптимизированы для мониторинга сна. Для тех, кто хочет объединить оба этих устройства, рекомендуется обратить внимание на Amazfit Helio Ring. Это умное кольцо совместимо с умными часами, позволяя пользователю собирать все данные о фитнесе и сне в одном приложении.

Amazfit Helio Ring предоставляет комплексные функции отслеживания сна, включая оценку готовности, оценку качества сна, измерение частоты сердечных сокращений во время сна, вариабельность сердечного ритма (HRV) и время восстановления после сна. Подробная информация о стадиях сна, включая длительность и процент глубокого и REM-сна, доступна в приложении Zepp на вкладке сна.

Одним из недостатков Helio Ring является необходимость в дополнительной оплате за доступ к расширенной аналитике, включая недельные и месячные отчеты, данные о готовности и функции Zepp AI Coach. Также стоит отметить, что на данный момент кольцо доступно лишь в двух размерах – 10 и 12. Однако компания Amazfit планирует расширить размерный ряд в ближайшем будущем.

Как выбрать лучшее умное кольцо

При принятии решения о покупке умного кольца важно учесть ряд ключевых аспектов: