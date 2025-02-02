Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Tri-fold смартфон от Samsung будет иметь скучное название

Tri-fold смартфон от Samsung будет иметь скучное название

4 0 Смартфоны и телефоны, Электроника и техника
Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.02.2025

Хотя Huawei первой выпустила трёхэкранный телефон, все с нетерпением ждут tri-fold модель от Samsung. Хотя информации пока немного, мы уже знаем, как может называться этот телефон Samsung. В сети появилось его название — Galaxy G Fold, хотя оно кажется немного незапоминающимся, учитывая революционный потенциал устройства. Помните фурор, который произвёл трёхэкранный телефон Huawei? Версия от Samsung, особенно если она будет более практичной, может вызвать не меньший ажиотаж.

Когда же ждать выхода tri-fold от Samsung?

Источники указывают на период с 2025 по 2026 год. Если релиз состоится в 2025 году, то, вероятно, анонс произойдёт на следующем мероприятии Samsung Unpacked, возможно, одновременно с другими складными моделями Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Однако точных данных сейчас нет.

Утечки указывают на большой гибкий экран диагональю 9,96 дюйма в разложенном состоянии. Вероятно, Samsung будет позиционировать его как 10-дюймовый планшетный режим. Это внушительный размер для смартфона, он позволит комфортно потреблять контент или работать.

Пока что об Galaxy G Fold известно немного. Ожидается высокое качество сборки и соответствующая цена — более 2000 долларов. Это, безусловно, поставит перед Samsung задачу оправдать столь высокую стоимость инновационными функциями и пользовательским опытом. По мере приближения даты анонса, будут появляться новые утечки, раскрывающие характеристики и возможности этого амбициозного проекта.

Вполне вероятно, что tri-fold от Samsung стремится превзойти Huawei Mate XT по надежности и удобству использования. Есть даже предположение, что релиз в начале 2026 года может быть ответом на выход первого складного iPhone.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся
      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru
      Полезные ссылки
      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас
      Обратите внимание
      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ. Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.