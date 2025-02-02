Tri-fold смартфон от Samsung будет иметь скучное название

Хотя Huawei первой выпустила трёхэкранный телефон, все с нетерпением ждут tri-fold модель от Samsung. Хотя информации пока немного, мы уже знаем, как может называться этот телефон Samsung. В сети появилось его название — Galaxy G Fold, хотя оно кажется немного незапоминающимся, учитывая революционный потенциал устройства. Помните фурор, который произвёл трёхэкранный телефон Huawei? Версия от Samsung, особенно если она будет более практичной, может вызвать не меньший ажиотаж.

Когда же ждать выхода tri-fold от Samsung?

Источники указывают на период с 2025 по 2026 год. Если релиз состоится в 2025 году, то, вероятно, анонс произойдёт на следующем мероприятии Samsung Unpacked, возможно, одновременно с другими складными моделями Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Однако точных данных сейчас нет.

Утечки указывают на большой гибкий экран диагональю 9,96 дюйма в разложенном состоянии. Вероятно, Samsung будет позиционировать его как 10-дюймовый планшетный режим. Это внушительный размер для смартфона, он позволит комфортно потреблять контент или работать.

Пока что об Galaxy G Fold известно немного. Ожидается высокое качество сборки и соответствующая цена — более 2000 долларов. Это, безусловно, поставит перед Samsung задачу оправдать столь высокую стоимость инновационными функциями и пользовательским опытом. По мере приближения даты анонса, будут появляться новые утечки, раскрывающие характеристики и возможности этого амбициозного проекта.

Вполне вероятно, что tri-fold от Samsung стремится превзойти Huawei Mate XT по надежности и удобству использования. Есть даже предположение, что релиз в начале 2026 года может быть ответом на выход первого складного iPhone.