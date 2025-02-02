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Смартфоны серии Tecno Pova 7 получат уникальный дизайн

682 0 Смартфоны и телефоны, Электроника и техника
Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.02.2025

Tecno готовит к выходу новые смартфоны серии Pova. Они получат потрясающий дизайн, который, возможно, станет настоящим прорывом для бренда. Хотя точное название пока неизвестно, всё указывает на то, что это будет модель из серии Tecno Pova 7.

На тизерах виден необычный треугольный блок камеры на задней панели со встроенной светодиодной подсветкой. Выглядит очень футуристично. Ожидается, что смартфон получит тройную камеру. Его корпус будет квадратным с закруглёнными краями для удобства использования. Пока что о дизайне передней панели и технических характеристиках ничего не сообщается.

Tecno Pova 7

Вспоминая серию Pova 6: Tecno Pova 6 Pro порадовал обновлённым дизайном, включая систему подсветки RGB ARC, которая особенно понравилась любителям игр. В целом, серия Pova 6 предлагала неплохое сочетание производительности и удобства использования, с качественными дисплеями, большими батареями и разными моделями, такими как Pova 6, Pova 6 Neo, Pova 6 Neo 5G и Pova 6 Pro. В новой же серии, похоже, модели «Neo» не будет.

Что касается серии Tecno Pova 7, то ожидается несколько моделей под разными номерами: Pova 7 (LJ6), Pova 7 5G (LJ7), Pova 7 Pro 5G (LJ8), Pova 7 Curve 5G (LJ8K) и Pova 7 Pro+ 5G (LJ9). Хотя Tecno пока не подтвердила все модели официально, их номера говорят о широком выборе.

В ближайшее время мы ждём больше информации о новом смартфоне Pova, включая его характеристики и дату выхода. Скорее всего, презентация Pova 7 состоится уже в ближайшие дни.

Источник — gizmochina

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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